Che cosa è il surimi e com'è fatto. Perché la polpa di granchio è da evitare

Che cosa è il surimi e perché è un cibo che è meglio evitare. Tutti i dettagli

Molti la conoscono come 'polpa di granchio', il surimi è un alimento molto usato dai ristoranti, mense e ristorazione collettiva in genere, lo troviamo al supermercato e spesso è presente sulle tavole degli italiani in occasioni di cenoni a base di pesce tipici delle festività natalizie o di altre feste in cui il pesce diventa il protagonista della tavola.

Che cosa è il surimi e perché gli esperti ci indicano che è un cibo da evitare

Il surimi è impiegato spesso per arricchire le indalate di mare, ma va chiarito che è un alimento composto da parti tritate e poi pressate (compattate) di altri pesci, spesso considerate scarti della lavorazione di pesci, come il merluzzo o il nasello. A tutto il processo di lavorazione sono aggiunti: zuccheri, amidi, addensanti, coloranti, olio vegetale, sale e conservanti per creare i cilindri bicolore, ovvero l’interno bianco e il contorno arancione. Gli esperti suggeriscono di evitarlo come cibo e di orientarsi a scegliere di consumare pesce fresco.

Che cosa è il surimi e che sapore ha

Al surimi il sapore di granchio è dato da un’aroma artificiale di granchio. Infatti sulla scatola c'è scritto "bastoncini al sapore di granchio". Il surimi contiene al massimo un 30-40% di polpa tritata di pesce, per il resto è fatto di amido, olio e altri additivi compresi degli zuccheri. Dal punto di vista nutrizionale. Nel surimi c'è tanto sale aggiunto che lo rende poco adatto a persone con problemi di ipertensione e patologie renali, ma che possiamo sconsigliare anche a persone sane, a causa del carico di conservanti e additivi aggiunti in questa preparazione. Alcuni lo considerano un po' come il "wurstel di mare", poichè è simile negli ingredienti e negli additivi al cilindretto di carne separata meccanicamente che definiamo wurstel.