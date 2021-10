Karina Castorani Gosteva, l'Aviccc la premia e torna in asta da capofila

Ottobre d'oro per Karina Castorani Gosteva, esponente di punta della millennial generation nella contemporary art. Nata a Lipetsk, ma milanese d'adozione, classe 1989, laureata alla Naba (Nuova accademia di belle arti) sarà premiata giovedì 22, presso il Loa (Laboratorio open art di Milano) per la migliore opera di arte visiva ispirata al mondo della musica.

A conferirle il prestigioso “award” è l'Aviccc, l'Associazione vinile italiana, cultura, costume, collezionismo, la principale organizzazione di categoria, presieduta da Carlo Lecchi. “Music dust” è il titolo del lavoro di Karina, una tecnica mista su carta di cotone su dibond, di cm. 62x103, che offre una originalissima visione del vinile. La contemporary artist non è nuova alle premiazioni: nel 2019 ha vinto la 9a edizione del Ricoh, la più importante rassegna di pittura, scultura/installazione e fotografia/digital art, organizzata dal colosso giapponese e dedicata all'innovazione sostenibile.

Dieci giorni prima dell'evento al Loa, presso Art-Rite auction house, sempre a Milano, si tiene una delle più importanti aste di contemporary art della stagione autunnale italiana, con lavori di artisti del calibro di Maurizio Cattelan, presente con 7 lotti, Salvatore Garau, che propone la sua attesissima scultura immateriale “Davanti a te”, Jeong-a Koo, Patrick Tuttofuoco , Sislaj Xhafa, Alexander Wolff e Matthieu Ronsse.

Ad aprire la seduta e il catalogo è un'opera di Karina Castorani Gosteva, “White fire limpia”, una tecnica mista su carta di cotone su dibond di cm. 60x90. La giovane contemporary artist torna così in un'auction dal respiro internazionale, dopo un anno e mezzo, con la concreta possibilità di raddoppiare la stima e stabilire il suo nuovo record d'asta personale. Ma non è tutto. Da quanto risulta ad Affaritaliani, Karina starebbe per definire un accordo con Almach Art Gallery, la galleria di Luca Temolo dall'Igna, che dovrebbe diventare uno dei suoi punti di riferimento a Milano.