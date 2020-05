Campus Orienta Digital. Habacus, start-up innovativa, partecipa al Salone

Habacus partecipa alla prima edizione digitale del Salone dello Studente – Campus Orienta Digital

Habacus, start-up innovativa che opera nel mercato del fintech ad impatto sociale, con lo scopo di rendere le risorse finanziarie accessibili agli studenti di università e scuole professionalizzanti, sarà partner della nuova edizione del Salone dello Studente, nella sua nuova veste di CAMPUS ORIENTA DIGITAL, prima piattaforma digitale informativa e interattiva dedicata all'orientamento post diploma.

Il vero investimento è nel capitale umano

Il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria ha obbligato alla chiusura temporanea non solo di scuole e università, ma anche di luoghi di aggregazione come le manifestazioni di orientamento accademico, in cui gli studenti possono confrontarsi per decidere del loro futuro. Grazie alle potenzialità offerte dalla rete e dagli strumenti digitali, e alla sua esperienza trentennale del settore dei saloni fisici, anche Il Salone dello studente, come le stesse lezioni, migra verso l’online, permettendo ai giovani di non perdere un momento indispensabile per la scelta post diploma.

Habacus, in veste di start-up innovativa, ha scelto di diventare partner del nuovo Salone dello Studente digitale considerando l’alto rilievo di questo appuntamento, capace di coinvolgere le realtà più rappresentative del mondo istituzionale: università, accademie di Belle Arti, istituti tecnici superiori e aziende che vantano al loro interno specifiche divisioni relative alla formazione professionale. Anche in questa nuova veste digitale il Salone rappresenta per gli studenti un’occasione preziosa per acquisire informazioni e strumenti idonei a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro.

Una pagina dedicata ad Habacus

Nella sezione ORIENTAMENTO - DIRITTO ALLO STUDIO e SERVIZI FINANZIARI sarà possibile trovare una pagina dedicata ad Habacus, contenente anche le testimonianze di diversi studenti che hanno scelto di avvalersi della certificazione dei propri studi per l’ottenimento di un prestito studentesco e per realizzare la formazione dei loro sogni.

Attiva dal 2017, Habacus si posiziona come un interlocutore privilegiato tra l’ecosistema scolastico e il mondo della finanza: la start-up è infatti il primo certificatore in Italia della performance studentesca. Attraverso l’utilizzo di una piattaforma tecnologica proprietaria che monitora e analizza i dati sull’andamento degli studi, Habacus certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’ottenimento e il mantenimento dei prestiti. Per ottenere la certificazione Habacus non conta la media scolastica dello studente bensì la costanza e la puntualità nel rispettare gli impegni e le tempistiche accademiche. Allo stesso modo non risultano vincolanti il reddito o la condizione sociale di partenza nella valutazione complessiva del candidato.

Paolo Cuniberti

“Anche in un momento delicato come questo, in cui tutti i comparti del nostro sistema sociale sono stati duramente colpiti dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19, riteniamo fondamentale il diritto all’istruzione dei ragazzi” dichiara Paolo Cuniberti, CEO di Habacus.

“Habacus è nata con l’obbiettivo di aiutare gli studenti ad accedere ai mezzi finanziari utili alla propria formazione: intendiamo promuovere la conoscenza del prestito come uno strumento di sviluppo sostenibile, non più un limite. Un mezzo di cui i giovani possono disporre per raggiungere i propri obiettivi. Mai come oggi bisogna investire nella formazione e nell’alfabetizzazione finanziaria. Il vero investimento è nel capitale umano»” conclude Paolo Cuniberti.

L’Italia si posiziona al penultimo posto in Europa per percentuale di studenti laureati, con uno scarso 27,8%, davanti solo alla Romania. Per incentivare lo studio, fornendo le basi economiche per poter conseguire un’alta formazione, Habacus si pone soprattutto l’obbiettivo di responsabilizzare gli studenti sull’importanza di investire in sé stessi, non solo per conseguire una formazione di alto livello, ma anche per imparare a credere nelle proprie capacità ed essere competitivi nel mondo del lavoro.

Habacus

Habacus è una start-up innovativa attiva nel campo della finanza a servizio dell'istruzione, nata con lo scopo di rendere le risorse finanziarie accessibili agli studenti di università e scuole professionalizzanti, per promuovere l'istruzione di alto livello e responsabilizzare gli studenti sull’importanza di investire in sé stessi. Habacus è stata fondata alla fine del 2017 da Paolo Cuniberti, affiancato da Camilla Budelli, COO, con uffici in Italia, a Milano e Treviso, e un ufficio a Londra. Habacus collabora con 145 istituti tra Università, Afam, Its e scuole superiori specializzate e 210 enti formativi all’estero ed è in contatto con le principali associazioni studentesche d’Italia.