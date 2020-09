Milano. “Fase Gardaland” mostra fotografica di Giulia Mozzini allo Spazio RAW

“Fase Gardaland” di Giulia Mozzini. Mostra – premio Concorso Europeo di Fotografia “Ginko Raw Edition”

organizzato da Spazio Ginko. Mostra presso “Spazio RAW”, Milano, a cura di Anna Mola, 3-15 settembre 2020.

Spazio Raw di Milano Corso di Porta Ticinese, 69 - 20123 Milano - Telefono: 02 4943 6719

Il progetto

Il Concorso Europeo di Fotografia “Ginko Raw Edition” è promosso e organizzato dal 2016 da Spazio Ginko. Quest'anno per la prima volta ha stretto una collaborazione con la location espositiva Spazio Raw di Milano e con la curatrice e photo-editor Anna Mola. Il primo premio di questo contest consiste, infatti, in una mostra personale che ha luogo, appunto, presso lo Spazio Raw, dal 3 al 15 settembre, con la curatela di Anna Mola. La vincitrice di questa edizione è: Giulia Mozzini, che espone la serie fotografica “Fase Gardaland”. L'autrice ottiene anche le stampe fine art delle immagini presentate ed entra a far parte dell'e-commerce di Spazio Ginko. Sono stati selezionati, inoltre, altri 4 progetti fotografici, che hanno ricevuto una menzione d'onore: Massimo Facchinetti, Gianfranco Ferraro e Chiara Panariti, Alessandro Bernardini (Siri0) e Sara Camporesi. Le immagini premiate con la menzione, sono proiettate a video per tutta la durata della mostra.

Hanno partecipato oltre 200 autori italiani e non e le selezioni si sono chiuse il 31 luglio 2020.

Testo critico

Giulia Mozzini

12 fotografie pensate, scattate ed editate da Giulia Mozzini. Dopo interminabili mesi di lockdown, necessari e dovuti al coronavirus, l'Italia comincia a riaprirsi lentamente. E in un caldo sabato di metà giugno, riapre anche il luogo concettualmente più lontano dalla morte, dalla malattia, dall'isolamento, cioè Gardaland: il parco divertimenti tra i più conosciuti al mondo, un luogo topico nell'infanzia di ognuno di noi.

Un posto simbolico e caro a Giulia durante tutta la sua crescita. Quel sabato lei non poteva mancare, accompagnata dalla sua fedele compagna di vita: la macchina fotografica.

In poche ore realizza l'intera serie di fotografie, fra le quali le 12 immagini in esposizione. Con il suo stile pulito ed evocativo e una palette di colori caldi e brillanti, l'autrice coglie perfettamente l'atmosfera di quella particolare giornata e ce la descrive così: “Le lunghe ore di fila per salire sulle attrazioni sono ormai un lontano ricordo: si prenota il proprio turno in coda con l’app per evitare gli assembramenti. Ogni attrazione viene disinfettata alla fine di ogni corsa. Sul pavimento e sui sedili delle giostre sono attaccati tanti piccoli bollini gialli, sulle panchine è stato fissato un divisorio, giallo anche lui, per garantire l’allontanamento sociale. Le strade del parco, un tempo affollate di gente e riempite dalle grida di gioia e adrenalina, ora sono deserte. C’è un silenzio assordante e troppo spazio vuoto, si può sentire il rumore echeggiante delle ruote delle montagne russe che corrono sui binari”.





Questo servizio fotografico ci restituisce una visione quasi surreale di questo luogo così conosciuto anche per le grandi folle di pubblico che è in grado di attirare. Le immagini raccontano tutta la solitudine, l'immobilità e la desolazione della prima metà del 2020 e stridono ideologicamente con le giostre, i fast food a tema e le statue di personaggi fantastici. Oltre a tutto questo, però, troviamo anche qualcos'altro: la voglia di ricominciare, con le dovute precauzioni ma anche con un ritrovato desiderio di svago e di relax.

Il titolo “Fase Gardaland” ha l'intento di richiamare alla mente le varie “fasi” di uscita dal lockdown con l'aggiunta del nome del famoso parco: protagonista di queste foto e simbolo del graduale ritorno alla normalità e – perché no? – di un nuovo weekend di puro divertimento e spensieratezza anche se coperti con le mascherine e muniti di gel igienizzante.

Giulia ha saputo parlarci di tutto in modo visivo e originale e per questo la giuria le ha conferito il primo premio.

Menzioni d'onore

La giuria ha inoltre assegnato le seguenti 4 menzioni d'onore:

Massimo Facchinetti con il progetto “AiutArci”.

Gianfranco Ferraro e Chiara Panariti con il progetto “Cronostasi”.

Alessandro Bernardini (Siri0) con il progetto “Ruvìs”.

Sara Camporesi con il progetto “Il momento prima di me”. www.spazioraw.it

Condividete usando #fasegardaland.





Sono state prese tutte le precauzioni per la ri-apertura al pubblico in sicurezza. Per rispettare il distanziamento sociale, chiediamo al pubblico di entrare a vedere la mostra in piccoli gruppi e di non sostare oltre la visita ai due piani. Lo Spazio RAW è attorniato da un ampio cortile, dove siete i benvenuti, in sicurezza.