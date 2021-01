ReWriters, il mag-book si rinnova. Nel 2021 ogni numero sarà un monografico

Dai fumetti alla musica, passando per il post femminismo, l’ecologia e la cultura queer, ogni numero della collana editoriale indipendente sarà curato da una voce autoriale influente nel panorama artistico italiano di oggi. Dal 1° gennaio Rewriters.it ospita ogni giorno un’opera inedita del fotografo di fama internazionale Fabio Lovino seguendo i temi monografici del Mag-Book mensile. Il primo numero di gennaio sarà dedicato al mondo del fumetto e del videogioco e sarà curato dal giovane fumettista del panorama romano Antonino Saccà, in arte Krisis, già curatore della rubrica “Mi disegnano così” su Rewriters.it

Foto di copertina: Eugenia Romanelli, credits Eva Tomei

Eugenia Romanelli

ReWriters, il movimento culturale indipendente fondato dalla scrittrice e giornalista Eugenia Romanelli che attraverso gli articoli di giovanissimi e grandi firme punta a riscrivere l’immaginario della cultura contemporanea nel suo senso più ampio, inaugura il 2021 con un nuovo concept editoriale. Ogni numero sarà infatti dedicato a una tematica e verrà curato da un autore scelto per la sua influenza nella cultura contemporanea italiana:

● Gennaio – Comics&Games: a cura del fumettista Antonino Saccà

● Febbraio – Musica e arti: a cura del critico musicale Ernesto Assante

● Marzo – Post feminism: a cura della scrittrice Lorena Spampinato

● Aprile – Food&Wine: a cura della chef Cristina Bowerman

● Maggio – Pianeta terra: a cura di Silvia Peppoloni, Presidente di International Association for Promoting Geoethics

● Giugno – Salute: a cura della giornalista Beatrice Curci

● Luglio – Solidarietà-diritti-integrazione: a cura della giornalista Monica Di Sisto

● Agosto – Cultura Queer: a cura delle drag queen Karma B

● Settembre – Cinema&Co: a cura del critico cinematografico Damiano Panattoni

● Ottobre – Moda: a cura della giornalista Francesca Lovatelli Caetani

● Novembre – Nuove tecnologie e web: a cura del digital coach Umberto Macchi

● Dicembre – Animali: a cura della psicoterapeuta Giusy Mantione

Fabio Lovino

Le novità riguardano anche il sito Rewriters.it, che dal 1° gennaio ospita ogni giorno un’opera ineditadel fotografo di fama internazionale Fabio Lovino. Il nuovo progetto fotografico si muove in tandem con i temi monografici mensili del Mag-Book per creare nuovi paradigmi ad esempio in nome della sostenibilità, della cooperazione, dell’inclusività e del pluralismo.

Mi disegnano così

Il primo numero di gennaio sarà curato dal giovane fumettista del panorama romano Antonino Saccà, in arte Krisis, il primo gius-fumettista italiano noto per il blog krisis62 che già gestisce la rubrica “Mi disegnano così” del blog Rewriters.it. All’interno, contributi e firme di spessore tra cui Vauro, Luca Ralli, Fabio Magnasciutti, illustratore celebre nei social network per le sue vignette ironiche e profonde, Silvia Zichè, fumettista italiana che collabora con il settimanale Topolino, Emanuele Fucecchi, disegnatore satirico che collaborato con moltissime testate tra cui Avvenire, Linus e Comics, Claudio Sciarrone, fumettista del mondo Disney, Nicola Madoniavignettista celebre su instagram per affrontare i temi della depressione generazionale con spirito di ironia e di lotta, Waro (Marco Succu), artista e celebre collezionista di fumetti sul web, con la pagina “Il Polponero”, Pubble Art (Paola Ceccantoni), vignettista satirica celebre sui social per le sue invettive al “Politicamente Corretto”, Dado Stuff (Davide Caporali), fumettista celebre con le sue vignette che raccontano il tema della paternità, in maniera comica e spensierata, Daniel Cuello, fumettista argentino edito da Bao Publishing, Giovanni Santonocito, membro della SlimDogs, celebre canale YouTube e casa produttrice di vari contenuti del mondo Twitch, Youtube e non solo, e molti altri.

Il sesto numero del Mag-Book

Dal 20 gennaio 2021 il sesto numero del Mag-Book sarà disponibile on demand: il link arriva il 20. Inoltre ReWriters è anche online con contributi sempre nuovi pubblicati all’interno della community digitale Rewriters.ited è appena nata la community su Telegram: “Vogliamo che i nostri autori e le nostre autrici dialoghino con la società civile, affinchè questo movimento culturale diventi un’onda di cambiamento”, ha detto Eugenia Romanelli.

Sommario del primo numero di gennaio 2021

Apologia ed ode del fumetto e del videogioco, Antonino Saccà

Colpire, per lasciare un livido, Vauro

Di Segni, Fabio Magnasciutti

Il deserto dei satiri, Emanuele Fucecchi

Necessitavo vignette e non ne ero a conoscenza, Sergio Andrei

Fumetti e consigli, 5cents prego!, Lorenzo La neve

La mia tristezza scrive fumetti, Nicomadonia (Nicola Madonia)

Antagonista e me ne compiaccio!, Pubble Art (Paola Ceccantoni)

A lezione, Luca Ralli

Intervista a Silvia Ziche, fumettista: Non chiamatelo fumetto al femminile, Antonino Saccà

Intervista a Claudio Sciarrone, fumettista Disney: Un viaggio nell’universo Disney, Antonino Saccà

Intervista a Daniel Cuello, fumettista argentino: Il fumetto come arma di denuncia in Sudamerica, Antonino Saccà

Intervista a Dado Stuff, fumettista: Padre a fumetti, Antonino Saccà

Intervista a Waro, artista e celebre collezionista di fumetti: Quando il fumetto arriva all’arte da galleria, Antonino Saccà

Storytelling videoludico – il gamer al centro di tutto, Pokéuomo (Matteo Terenzi)

Dagli scacchi al videogioco, Sergio Tonon

Retro-futurismo, un linguaggio eterno, Lorenzo Longoni

V per Vendetta, Arianna Porcelli Safonov

Io al di fuori di me: come il metalinguaggio interattivo dei videogames costruisce infinite realtà alternative, Camilla Donà delle Rose

Da Ultima a Cyberpunk 2077: storia dei videogiochi RPG, Cosimo Riondino

Ready for an upgrade, Giovanni Santonocito

Videogioco, saggio (ma non troppo), Nadia Perciabosco

Palindrome, Marco Gazzola e Roberta Guardascione