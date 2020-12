Anno nuovo, virus nuovo. Così si mantiene in vita il governo emergenziale

Coronavirus nel mondo, l'Oms: "La nuova variante del Covid è già in Danimarca, Olanda e Australia". Anno nuovo, virus nuovo. È incontrollabile, dice il ministro inglese. Ci funesterà ancor più della precedente versione, sospettano alcuni. Siete davvero così sciocchi da non capire? Ancora non avete capito che per poter mantenere in vita il nuovo governo emergenziale delle cose e delle persone dovranno arrivare per forza nuovi virus, nuovi ceppi e nuove pandemie?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).