Coronavirus, la lezione della Cina? Non vi sarà salvezza senza sovranità

Il Coronavirus ha innescato una terribile crisi globale: la sua grandezza risulta inversamente proporzionale a quella del virus che l’ha originata. È sempre difficile giudicare la realtà mentre si sta facendo o, come avrebbe detto Hegel, prima che “una figura della vita sia invecchiata” e abbia reso possibile alla filosofia dipingere grigio su grigio. Il fabula docet che il Coronavirus, comunque, ci consegna già da ora è che, per il futuro, non vi sarà salvezza senza sovranità: nulla salus extra sovranitatem. È quanto sempre più nitidamente traspare in questi giorni.

La lezione della Cina resta, a tal riguardo, esemplare: se essa ce la sta facendo, dopo le iniziali certezze, ciò dipende appunto dal fatto che essa è uno Stato sovrano nazionale forte. Sovrano, appunto, sul piano economico e militare, monetario e politico. È ciò che non vedono, o non vogliono vedere, le nostre sinistre fucsia, che in nome del mito no border e della libertà come deregulation antropologica sessantottesca, odiano lo Stato sovrano in quanto tale. Ed è ciò che non vedono, o non vogliono vedere, le nostre destre bluette, scioccamente accecate dall’odio anticomunista e dalla rilettura fumettistica della storia come lotta tra l’Occidente buono e i trinariciuti dittatori rossi orientali.

La sovranità nazionale resta l’estrema ancora di salvezza. A riprova di ciò si consideri che mentre gli Stati dell’Unione Europea, a sovranità limitatissima e quasi interamente ceduta alla BCE, stanno nella loro maggioranza affogando tra le onde della crisi, e per di più comportandosi come l’affogato che tira sott’acqua con sé chi gli sta a fianco (altro che solidarietà europea!): ebbene, mentre ciò accade, la Cina fornisce grandi quantità di ventilatori, mascherine e altri materiali sanitari e invia medici in soccorso delle nazioni più in difficoltà, come appunto l’Italia.

La lotta, è chiaro, non è tra il cosmopolitismo dell’umanità felice, a una parte, e il nazionalismo antidemocratico, dall’altro: è, semmai, tra l’imperialismo della globalizzazione, da una parte, e le sovranità nazionali come ultime trincee della decisione politica contro quella mercatista, di diritti sociali contro leggi della concorrenza e di autodeterminazione dell’uomo contro quella dei mercati speculativi cosmopolitizzati. Senza sovranità nazionale, non v’è possibile salvezza rispetto alla tremenda crisi innescata dal virus. L’UE lo sta dimostrando: con la sua autocrazia tecnoburocratica, la UE non è altro che l’imperialismo germanico sotto nuovi sembianti; è il vecchio sogno teutonico del Reich che, per imporsi, deve annettere le nazioni autonome e disarticolarne la sovranità. Tutto il contrario dell’Europa dei popoli fraterni e solidali. La Germania si sta comportando, in questo frangente, come un nemico di guerra e non come uno Stato solidale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).