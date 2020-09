Gesù in versione transgender. Sempre più in basso

Sempre più in basso. La Chiesa nazionale d’Islanda ha presentato Gesù Cristo in versione transgender. Con folta barba, trucco e seno prosperoso mentre balla sotto l'immancabile arcobaleno, il sacro Graal del mondialismo fintamente multiculturale. Ormai è chiaro come il sole che 1) il fanatismo economico ha dichiarato guerra al sacro e alla trascendenza, incompatibili con l'onnimercificazione dilagante; 2. le stesse istituzioni religiose sono pervase dall'ateismo liquido e, come una qualsiasi agenzia capitalistica, profanano il sacro e favoriscono la dissacrazione promossa dal nichilismo pantoclasta e relativista della civiltà dei mercati.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).