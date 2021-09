Green pass, il giuramento di fedeltà al capitalismo terapeutico

Lasciamo per un istante da parte la medicina di Ippocrate e soffermiamoci sulla logica di Aristotile. L'infame tessera verde è consegnata ai benedetti dal santissimo siero, i quali possono contagiare e contagiarsi. Ergo, per la contraddizione che nol consente, la tessera verde non viene data ai benedetti perché non contagiano, bensì perché si sono fatti benedire e hanno giurato fedeltà al capitalismo terapeutico del Leviatano tecnosanitario. Non pervenuta la medicina di Ippocrate, non pervenuta la logica di Aristotile. Pervenuta forte e chiara, invece, la violenza squallida della discriminazione che - Agamben docet - costituisce ogni sprovvisto dell'infame tessera verde in portatore di una stella gialla virtuale.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).