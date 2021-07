Green Pass, prove generali della società del controllo biopolitico totalitario

Come più volte ho sottolineato, l'emergenza è la nuova normalità, e non per caso in Italia si parla già di prorogare ancora una volta lo stato d'emergenza addirittura fino a fine anno: quelli che stiamo vivendo - è bene insistervi - sono i laboratori di produzione degli assetti politici, economici e sociali del futuro; sono i nuovi cantieri nei quali sta prendendo forma la società del distanziamento sociale, del controllo biopolitico totalitario, dei lockdown a yoyo e del trionfo monocratico dei colossi del capitale multinazionale no border. In termini generali, il suddito del nuovo regime tecnosanitario è un individuo controllato biopoliticamente sopra e sotto la pelle in tutti i suoi movimenti e in tutte le sue azioni.

La tessera verde, in questa prospettiva, rappresenta un passaggio fondamentale per l'istituzione del nuovo metodo di governo delle cose e delle persone, basato sul controllo e sulla sorveglianza totali e totalitari. È d'altro canto superfluo rammentare che non è libero non solo chi, privato della tessera verde, è degradato a cittadino di seconda classe: non libero è anche chi deve ogni volta dimostrare di essere libero esibendo apposite tessere richieste dal biopotere. I più obbediscono cadavericamente, ritenendo che quella sia la sola via per porre fine allo stato di emergenza: non capiscono, almeno per ora, che lo stato di emergenza non finirà mai, proprio nella misura in cui essi obbediscono cadavericamente.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).