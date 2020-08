Mario Monti e la revisione non keynesiana dei... sistemi sanitari Oms

Apprendiamo che l’Oms Europa istituisce una commissione per rivedere i sistemi sanitari: Mario Monti sarà il presidente. Cosa significhi mettere Monti a "rivedere i sistemi sanitari". Una revisione non keynesiana, si suppone. Una revisione che con ogni probabilità sarà in chiave liberista. Mario Monti? Sono sempre gli stessi nomi, con mandato democratico inesistente. Decidono sempre loro e non conta nulla l'indice di gradimento popolare. Sono lì, sempre pronti a spiegarvi dall'alto la razionalità di ciò che vi fa quotidianamente soffrire.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).