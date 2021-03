Covid, pensate di festeggiare il primo maggio? Sarà l'ennesimo "no" simbolico

Il grado di subalternità del ceto giornalistico rispetto all'ordine dominante e al blocco oligarchico neoliberale credo che abbia raggiunto in questi mesi il non plus ultra nell'atteggiamento generale rispetto all'ex uomo di Goldman Sachs nonché ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Il ceto giornalistico non soltanto celebra quotidianamente Mario Draghi, addirittura beatificandone la vita quotidiana e i gesti ordinari: ricorderete senz'altro la patetica e ridicola narrativa del cappuccino al bar, in un surreale articolo nel quale addirittura si diceva che Draghi è solito salutare i presenti... Lui, l'unto della provvidenza bancaria, si degna addirittura di salutare i plebei che gli stanno indegnamente intorno! L'ultima ridicola uscita del clero giornalistico e del circo mediatico riguarda lo spazio dedicato al desiderio di Draghi di andare in vacanza: "se potessi andare in vacanza"... Intanto l'uomo dei mercati ha chiarito senza ambiguità che tutto il mese di aprile non prevederà la fine dell'emergenza e men che meno il recupero di una dimensione meno stringente delle misure del nuovo regime terapeutico. Non vi sarà alcuna zona gialla per tutto aprile. Se ne riparla a maggio. E curiosamente il 1° maggio quest'anno capita di sabato. Voi pensate davvero che il così umano Draghi, o il ministro Speranza, col suo usuale sguardo lucido, vi permetteranno di festeggiare il primo maggio, festa dei lavoratori? La negazione del primo maggio avrà un chiaro valore simbolico, ovviamente.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).