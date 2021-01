Cade Governo Conte, Spengler, De Gasperi e von der Leyen piangono. Trump ride

Gli italiani finora morti in Italia per Covid-19 sono oltre 80mila. Ieri ne sono deceduti più di 600. Oggi finisce il II Governo Conte a seguito del ritiro dall’Esecutivo della rappresentanza di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Il Corriere della Sera descrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella come “sgomento, anzi scandalizzato, nelle ore che precedono il redde rationem tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte”.

L’opposto dell’idea della politica quale “forma più alta dell’esistenza” (Oswald Splengler). Il contrario del pensiero (attributo) ad Alcide De Gasperi: “Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista alla prossima generazione”. Antitetico alla visione di Next Generation EU, il piano UE che, come ricorda la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, porterà a un Europa più competitiva, sostenibile, innovativa e solidale. Il corrispettivo, seppure in tono notevolmente minore e mutatis mutandis, del comportamento del presidente Donald Trump, che, rifiuta la sconfitta elettorale subita da parte di Joe Biden.