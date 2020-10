Mariotto chiede scusa in ginocchio a Rossella Erra grazie a Eleonora Daniele

Mariotto in questa edizione di Ballando con le stelle ha superato ogni limite. Prima ha attaccato la Isoardi e poi Rossella Erra, definendola "cicciona". Lo scorso anno, invece, aveva attaccato Razzi senza mezzi termini.

Insomma, sembra che Mariotto non abbia freni inibitori in questo periodo: Il suo attacco alla Erra non è piaciuto a nessuno. Il web lo ha asfaltato ed oggi a Storie italiane, grazie ad Eleonora Daniele, ha chiesto scusa.

Mariotto, il primo storico giudice di Ballando con le stelle, si è inginocchiato in collegamento mentre in studio a Saxa Rubra c'era Rossella Erra. “Le tue scuse devono essere sentite, vere. Lei si chiama Rossella e basta", ha detto Eleonora Daniele apostrofando Mariotto. "Certe parole non vanno mai pensate e dette”, ha continuato.

Scuse, ovviamente, accettate da Rossella. Ora Mariotto deve recuperare: basta offese. La Daniele ha raccomandato al giudice di non usare più certi termini.