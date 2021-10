GREEN PASS: DRAGHI VINCE LA SFIDA FILA TUTTO LISCIO

Fila liscio l'esordio del green pass su tutti i luoghi di lavoro, una misura voluta e difesa a spada tratta dal governo e che, solo sabato scorso, aveva scatenato l'ira dei no vax, col centro di Roma teatro di scontri fino all'inimmaginabile assalto alla sede nazionale della Cgil. Ieri l'espressione che rimbalzava ai piani alti di Palazzo Chigi era 'rischio calcolato': sul piatto della bilancia la tenuta del sistema, dalle possibili violenze ai contraccolpi sull'economia del Paese, a partire dagli scaffali dei supermercati che qualcuno temeva restassero vuoti. Mario Draghi, racconta chi gli è vicino, non ha tentennato, puntando dritto sulla tenuta del sistema. Da qui la decisione di non accelerare ma darsi il tempo necessario per mettere a punto, eventualmente, degli interventi aggiuntivi sui tamponi, calmierandone il prezzo o introducendo sgravi fiscali per le imprese che decidono di accollarsene il costo.