Rientri dall'estero, i tamponi non servono. Unica soluzione la quarantena

Dopo sei mesi non hanno capito nulla. E' pazzesco. La questione tamponi per chi rientra dai Paesi considerati ad alto rischio Covid, è una procedura alquanto inutile. Il tampone "fotografa" un istante che non garantisce la non positività della persona esaminata (una persona potrebbe risultare positiva anche il giorno dopo).

E' d'uopo seguire l'esempio della GB che impone la quarantena di 15 giorni per tutti coloro che rientrano in Patria. Alla conclusione del periodo di isolamento esecuzione tampone di controllo. Il rischio che stiamo correndo è elevato..