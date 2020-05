L'impero 'nuovo calcio' non applica la logica del pane et circensem

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora non si è contraddistinto per coerenza e capacità nella vicenda riguardante la ripresa del campionato di calcio di Serie A.

Tutto e il contrario di tutto è stato detto e i protocolli sanitari da applicare per la salvaguardia dal Covid 19, sono stati modificati e limati per "ragion di Stato", pardon per ragioni economiche (l'azienda calcio è tra le prime 10, in fatturato nel nostro Paese).

Il ministro, pertanto, si è inchinato al "fatturato".