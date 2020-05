Vince il conduttore "rassicurante". Effetto pandemia sulla televisione

La pandemia impazza sugli schermi tv, provocando crisi di ansia nei telespettatori. Lo stillicidio di notizie attraversa tutto il palinsesto, ancora quasi completamente monopolizzato dal dramma del coronavirus. Con la gente forzatamente a casa per evitare ulteriori contagi, inoltre, gli ascolti continuano a tenere , ed è normale che sia così. Bene ha fatto il presidente Conte a non chiudere le edicole e a salvaguardare un bene primario come l’informazione, anche se va da sé che in questo momento sono internet e soprattutto la televisione i due strumenti che la popolazione sta utilizzando maggiormente per essere aggiornata sulla situazione catastrofica che sta vivendo l’Italia. È però interessante osservare come in generale anche i talk show meno urlati abbiano ottenuto ottimi risultati in termini di share.



Effettivamente i politici ospiti nei talk sono meno del solito ridimensionati – tranne i big – dalla presenza di scienziati ed esperti. A guadagnarne in termini di immagine - e di ascolti – sono poi, in particolare, i conduttori e le conduttrici dai toni più soft, più pacati. Ne è un esempio il nuovo Tg4 in formato talk show, un esperimento quasi unico nella tv italiana. Il telegiornale di Rete 4 inizialmente sembrava relegato a un ruolo di cenerentola dell’informazione Mediaset, ma ha ripreso pieno vigore con lo stile gentile di Giuseppe Brindisi.



Il conduttore pugliese, volto storico di tutti i notiziari del Biscione, ha da poco concluso l’avventura a “Stasera Italia” per dedicarsi unicamente al nuovo format del Tg4 che, diventando appunto un ibrido telegiornale-talk, aveva la necessità di essere guidato da un esperto anchorman come Brindisi. La sua conduzione pacata, bonaria e affabile ha portato ottimi risultati. L’idea ambiziosa del direttore di NewsMediaset Andrea Pucci ha pagato e gli ascolti ne hanno guadagnato.





Un altro conduttore che sta mettendo in atto uno stile simile è Alberto Matano, al timone de “La vita in diretta” su Rai 1. Il rotocalco del primo canale è uno dei pochi ancora in onda, tanto da aver preso a partire da ieri il posto di altre trasmissioni per ridurre al minimo il personale – e gli studi – della tv di Stato.



In questi giorni ancora convulsi nonostante la retorica della ripartenza Matano, in coppia con Lorella Cuccarini, è stato abile a non creare allarmismo mantenendo volumi non eccessivi, rendendo il suo contenitore una fonte d’informazione preziosa per una buona fetta del pubblico pomeridiano. Ma i casi di Brindisi e Matano non sono isolati e già nelle scorse rubriche abbiamo avuto modo di elogiare, ad esempio, la squadra di La7, Giovanni Floris, Andrea Pancani e Myrta Merlino in primis. In generale la tv italiana si è data e si sta dando un grande da fare, seppur tra mille difficoltà, per gestire l’emergenza data dal coronavirus e fornire un ottimo servizio alla cittadinanza.



Solitamente tendiamo a non avere una bella immagine della tv nostrana tacciandola di scarsa qualità, ma in questo caso bisogna solo complimentarsi per lo sforzo che tutti stanno compiendo, pur trovandosi alcune redazioni, come quella di SkyTg24 o TGR Calabria, con dei casi di contagi. Ama l’equilibrio e l’equidistanza anche un astro nascente del Biscione, Francesco Vecchi, che ogni mattina sfida la portaerei Uno Mattina riuscendo perfino talvolta a superarla.