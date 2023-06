A Roma la mostra “I mondi di Gina” dedicata alla Lollobrigida, star immortale

Gina Lollobrigida, a Roma arriva una mostra per omaggiare l'artista dai mille talenti: fotografie, abiti e gioielli in ricordo della Diva

Non poteva essere che nella Città Eterna l'omaggio a una star immortale come Gina Lollobrigida diva del Cinema italiano nel mondo sì, ma anche artista dai mille talenti. Donna ricca di entusiasmo contagioso e di creatività artistica dichiarò in un'intervista come se fosse un vero e proprio testamento spirituale: “Vorrei essere ricordata soprattutto come artista e, perché no? Anche come attrice”. Ho organizzato e curato per Gina molti eventi e stupende iniziative in giro per il mondo e ho avuto l'onore della sua grande amicizia, ed era proprio così: una donna di incredibile intelligenza creativa di cui conserverò sempre una grande stima. Ed è importante che Gina venga ricordata e celebrata per la sua grande umanità che si rispecchia in tutti i suoi aspetti dell'essere un'artista a trecentosessanta gradi.

E allora, diventa imperdibile per tracciare il profilo di questa artista straordinaria la mostra, promossa dal Ministero della Cultura con Archivio Luce Cinecittà, intitolata “I MONDI DI GINA” dedicata a Gina Lollobrigida. A partire dal 9 giugno fino all'8 ottobre, presso l'Istituto Centrale della Grafica nelle sale di Palazzo Poli che si affaccia sulla Fontana di Trevi, verrà allestita un'esposizione di oltre 120 fotografie interamente dedicata alle mille arti della “diva eterna” Gina Lollobrigida che fu attrice ma anche fotografa, disegnatrice, scultrice e persino cantante di grande talento.