Filming Italy Los Angeles, decima edizione da Oscar con Zoe Saldana

Filming Italy Los Angeles 2025: ecco tutti i premiati

Successo per la decima edizione del Filming Italy Los Angeles, festival ponte tra il cinema italiano e quello americano, che ha ospitato tra le numerose star, Zoe Saldana vincitrice solo pochi giorni dopo del premio Oscar 2025 come miglior attrice non protagonista. Tra i premiati e gli intervenuti: da Isabella Ferrari ambasciatrice del festival e Diana Del Bufalo madrina di questa edizione a Michele Placido e Dolph Lundgren, Gabriele Muccino, Alec Baldwin, Alfre Woodard, Da'Vine Joy Randolph, Carlos Diehz Alessandro Nivola, Billy Zane, Fabrizo Bentivoglio, Claudia Pandofi, Pietro Castellitto, Pupi Avati, Giacomo Giorgio, Celeste Della Porta protagonista del film Parthenope, Alessandro Siani, Fabrizo Gifuni, il regista Adam Pearson, fino Ted Sarandos amministratore delegato di Netflix. Un anniversario celebrato con orgoglio in modalità “low profile” quello della decima edizione del Filming Italy - Los Angeles, cioè con sobrietà e senza troppi festeggiamenti, per rispetto alle recenti vicende legate agli incendi di Los Angeles ma che, di fatto, porta a casa il risultato del grande lavoro che colloca il Festival, come vero e proprio ponte tra la cultura cinematografica italiana e quella hollywoodiana e con la soddisfazione di aver “lanciato” verso l’Oscar uno dei personaggi protagonisti di questa edizione, e cioè, Zoe Saldana.

La decima edizione del Filming Italy Los Angeles si è tenuta dal 19 al 22 febbraio 2025 a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi), sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles e in collaborazione con ITA (Italian Trade Agency) con il supporto delle maggiori case di produzione e distribuzione italiane e Major nazionali e ha portato circa 80 film visibile con la sua programmazione su piattaforma in quasi tutti gli stati americani e punto di riferimento per la produzione del cinema italiano negli Stati Uniti e diventando di fatto, nell’arco di questo decennio, punto di riferimento per la promozione dei prodotti audiovisivi.

La serata d’apertura del Filming Italy Los Angeles è stata inaugurata proprio dall’attrice statunitense protagonista del cortometraggio narrativo “Dovecode” insieme al marito Marco Perego regista per il quale ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award, e dopo pochi giorni Zoe Saldana è risultata vincitrice del Premio Oscar 2025 come miglior attrice non protagonista per il film “Emilia Perez”. Insomma, tra i tanti meriti del grande lavoro e la ricca programmazione in un clima così particolare di questa edizione del festival creato e diretto da Tiziana Rocca, i più scaramantici potrebbero anche dire che la passerella del Filming Italy – Los Angeles è risultata di buon auspicio.

Ambasciatrice del Festival Isabella Ferrari. L’attrice ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Women Power Award e per l’occasione sono stati proiettati i film Parthenope di Paolo Sorrentino e Cortina Express di Eros Puglielli mentre i due pilastri della cinematografia italiana e hollywoodiana Michele Placido e Dolph Lundgren, il mitico Ivan Drago in Rocky IV, hanno ricoperto i ruoli di presidenti onorari del Festival. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione: Gabriele Muccino, che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Director Award per “Fino alla fine” e Alec Baldwin, che ha ricevuto il Filming Italy Achievement Award. I due artisti hanno conversato insieme durante la serata inaugurale con il pubblico del DGA Theater dando vita ad una masterclass dove Muccino è stato intervistato dallo stesso Alec Baldwin con il risultato di fornire una prospettiva diversa da quella italiana. Filming Italy - Los Angeles, infatti, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema,l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.

E poi ancora le star hollywoodiane: Alfre Woodard l’attrice vincitrice di quattro Emmy, un Golden Globe, tre Screen Actors Guild Awards, , che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award e , Da'Vine Joy Randolph l’attrice che nel 2024 si è aggiudicata il Golden Globe e il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film The Holdovers - Lezioni di vita, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award. Tra i premiati l’attore Alessandro Nivola che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Award, Carlos Diehz, che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Performance Award per la sua interpretazione in Conclave e Billy Zane, che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Performance Award per la sua interpretazione in Waltzing with Brando.

Nella seconda serata grande entusiasmo per Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio che hanno presentato il loro ultimo progetto “Eterno Visionario” film che approfondisce la vita e l’opera dello scrittore premio Nobel Luigi Pirandello e che interagendo con il pubblico sono riusciti a creare un’atmosfera magica e coinvolgente. Da segnalare, invece, nella terza giornata tra le tante produzioni, la proiezione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri uno dei più grandi successi italiani del 2024 e la performance speciale della cantante Arisa protagonista con una sua canzone della colonna sonora del film.

Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice artistica del Festival, ha dichiarato con tutta la sua soddisfazione: “In questi dieci anni, abbiamo visto crescere questo festival, affrontato sfide che sembravano impossibili e festeggiato grandi successi. Ma ciò che ci ha sempre dato una spinta incredibile è la passione per il cinema, il desiderio di raccontare storie che toccano il cuore e la mente di tutti noi, e farle conoscere anche in America. E anche questa edizione si è sicuramente distinta per le tantissime opere in programma – tra film, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, molti dei quali ancora inediti in tutto il mondo – ma anche per le masterclass e i webinar, seguiti dall’Italia e da tantissime località americane, da Los Angeles a San Francisco e New York, grazie alla piattaforma streaming con cui è stata possibile una sempre maggiore partecipazione del pubblico, tra cui tantissimi giovani studenti e molte scuole teatrali e cinematografiche. E vorrei rivolgere un sentito ringraziamento anche all’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, che con me ha organizzato il Festival. I dieci anni che celebriamo oggi sono solo l’inizio di un percorso che continuerà a crescere, a evolversi e a celebrare la bellezza del cinema. Siamo entusiasti per ciò che ci riserva il futuro, e non vediamo l’ora di accogliervi ancora una volta alla nostra prossima edizione”.

Tra gli altri premiati: Claudia Pandolfi, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award per la sua interpretazione ne Il ragazzo dai pantaloni rosa, Pietro Castellitto, che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Actor Award per Diva Futura; Giacomo Giorgio, che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Performance Award per la sua interpretazione in Carosello, Pupi Avati, che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Award per L’orto americano,la protagonista di Parthenope, Celeste Dalla Porta, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award, Arisa, che ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award per la sua canzone “Canta ancora”, colonna sonora del film campione di incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa, il regista Adam Pearson, che ha ricevuto il Filming Italy International Award per A Different Man; l’AD di Netflix, Ted Sarandos, che ha ricevuto il Filming Italy Excellence in Cinema Award per la serie The law according to Lidia Poët.