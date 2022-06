Filming Italy Sardegna, da Leotta a Finocchiaro: "un Festival di rinascita"

Filming Italy Sardegna Festival 2022, oltre 60 proiezioni nel segno dell'inclusione, dell'empowerment femminile, della pace e della democrazia

Si è chiuso con successo il Filming Italy Sardegna Festival 2022, un'edizione fantastica quella di quest'anno, sia per l'atmosfera di grande entusiasmo che per i grandissimi nomi del cinema mondiale che hanno preso parte con grande coinvolgimento e partecipazione .

Con oltre 60 film presentati nelle sale del Forte Village e Notorious Cinema di Cagliari e online, questa quinta edizione ha fatto registrare un incremento delle proiezioni, con il coinvolgimento delle più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo e un incremento degli incontri che hanno visto protagonisti grandi personaggi del cinema hollywoodiano e di casa nostra premiati al festival.

Tiziana Rocca con l'attrice Naomie Harris



“Sono stata felicissima di avere qui con noi attrici e attori dalla fama unica ed eccezionale, come Danny Glover o Cuba Gooding Jr. Ma anche Regina King, Naomie Harris e James Franco, solo per citarne alcuni, arrivati direttamente dagli Stati Uniti” - ha dichiarato Tiziana Rocca General Director Filming Italy Sardegna Festival - “e un grazie speciale, va anche a tutti gli artisti italiani che hanno deciso di crederci insieme a me, fin dalla prima edizione, facendo in modo che questo festival raggiungesse i livelli che lo hanno reso davvero unico nel suo genere, in particolare alla madrina di questa edizione, Donatella Finocchiaro.

Tantissime le star internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione in Sardegna e che si sono rese protagoniste di alcune masterclass con gli studenti. Tra questi: la pluripremiata regista teatrale e cinematografica Julie Taymor, l’attore Josh Hartnett, che è stato presidente della giuria dei cortometraggi e ha ricevuto il Filming Italy Sardegna Festival Award, gli scenografi Premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo che hanno ricevuto il Filming Italy Achievement Award, Winston Duke, protagonista di Black Panther, che riprenderà il ruolo nel secondo film della saga in uscita a fine anno negli Stati Uniti, che ha ricevuto il Filming Italy Achievement Award, l’attrice candidata agli oscar Naomie Harris che ha ricevuto il Filming Italy Achievement Award.

E ancora l’attore venezuelano Édgar Ramírez che ha ricevuto il Filming Italy International Award, la pluripremiata attrice francese Anne Parillaud che ha ricevuto il Filming Italy Woman Power Award per la sua carriera e il suo talento nell'industria cinematografica che l'hanno resa un'icona assoluta, il protagonista della saga di Twilight, Billy Burke che ha ricevuto il Filming Italy International Award, l’indimenticabile Sandokan, Kabir Bedi che ha ricevuto il Filming Italy Achievement Award, l’attore e modello spagnolo Maxi Iglesias che ha ricevuto il Filming Italy International Award, la star americana James Franco che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award, i pluripremiati attori e Premio Oscar Cuba Gooding Jr. e Danny Glover, che hanno ricevuto il Filming Italy International Award, e Regina King che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award.

E ancora la star di This is us, Justin Hartley che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; la duchessa di York Sarah Ferguson che ha ricevuto il Filming Italy Woman Power Award; l’attrice francese Emmanuelle Seigner che ha ricevuto il Filming Italy International Award; l’attore e regista Nick Vallelonga, che ha ricevuto il Filming Italy International Award, Joe Cortese che ha ricevuto il Filming Italy International Award; l’attrice cubana Chabeli Sastre Gonzalez che ha ricevuto il Filming Italy Spotlight Award per il suo ruolo nella serie TV Baby.