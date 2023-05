Filming Italy Sardegna, dall'ambiente all'inclusione: via all'edizione 2023

Filming Italy Sardegna Festival, apripista della stagione cinematografica estiva

La sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, è il primo appuntamento cinematografico della stagione estiva 2023 non solo perché quest'anno si terrà dal 22 al 25 giugno a Forte Village di Cagliari ma perché molti degli oltre 50 titoli in programmazione saranno proiettati al festival in anteprima assoluta. Una manifestazione unica nel suo genere che ha nel suo dna il coinvolgimento delle più amate star di Hollywood e ospiti internazionali, che le conferisce l'effetto glamour che lo contraddistingue.

Non a caso, è stata annunciata, per questa sesta edizione presentata a Cannes, la presenza di due grandissime star internazionali, Richard Gere in qualità di presidente onorario che presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo film, Ti presento i suoceri (Maybe I Do) e Rosario Dawson, ambasciatrice del Festival edizione 2023, e protagonista di Ahsoka, la serie che debutterà ad agosto su Disney+ basata su uno dei personaggi più amati del franchise di Star Wars.