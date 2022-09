IV Filming Italy Best Movie Award, le donne ancora protagoniste del premio

Un successo per la IV edizione del Filming Italy Best Movie Award a Venezia79. Premiati film e serie tv

Il Filming Italy Best Movie Award, quest'anno è giunto alla IV edizione, che ha chiamato a raccolta il meglio del nostro Cinema e della serialità televisiva italiana con ospiti internazionali d'eccezione che vanno da Claude Lelouch maestro del grande cinema europeo al nostro Paolo Sorrentino fino a Guillermo del Toro e Kabir Bedi e alla star spagnola de "La Casa di Carta" e “Vis A Vis” Najwa Nimri e Natasha Lyonne protagonista di “Russian Doll” e già icona di “Orange is the new black” e Jack Dylan Grazer solo per citarne alcuni. All'interno nella settimana della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica nella celebre Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior, Tiziana Rocca Direttore Generale e Artistico del Filming Italy Award, e Vito Sinopoli presidente onorario del Premio, hanno dato vita insieme alla madrina di questa edizione, la talentuosa attrice Ilenia Pastorelli, alla cerimonia di premiazione che ha visto protagoniste le star più amate e di successo di questa ultima stagione.



Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Premio, ha dichiarato: "È con immenso piacere e anche con particolare orgoglio che annunciamo i nomi dei premiati del Filming Italy Best Movie Award. Abbiamo portato a Venezia un’esemplare rappresentanza della migliore cinematografia e serialità italiana e internazionale. Come si può subito notare dai nomi dei premiati, le donne rappresentano la maggioranza, proprio perché il Filming Italy è dedicato a loro, a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici che quotidianamente lottano per affermare la propria voce in questo mondo".



Il Filming Italy Movie Award, infatti, è sì, un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent - oltre che all’industry e professional - dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication, ma da sempre come mission sostiene la lotta contro la violenza sulle donne ed è dedicato a tutte le donne che lavorano nell'industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.



"Ma oltre all’empowerment femminile - ha sottolineato – Tiziana Rocca questo premio vuole sostenere anche il tanto agognato ritorno in sala – naturalmente senza mai distogliere lo sguardo dai talenti emergenti e le giovani promesse che iniziano a compiere i primi passi in questo mondo. Come nelle precedenti edizioni, abbiamo premiato non solo le opere cinematografiche, ma abbiamo dato ampio spazio anche alle serie televisive, che negli ultimi tempi si sono distinte con prodotti di qualità altissima. Un particolare ringraziamento alla Biennale, che ha sempre sostenuto il premio e continua a farlo, e al Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, per tutto il sostegno dimostratoci. E un sentito grazie anche alla madrina di questo premio, Ilenia Pastorelli, attrice di talento e donna straordinaria, e a tutti gli esponenti della giuria di qualità, che rappresentano davvero le eccellenze della cinematografia italiana".



Ma veniamo ai premi: al maestro del grande cinema europeo Claude Lelouch è stato consegnato il Filming Italy Best Movie International Director Achievement Award. Durante la sua lunga carriera come regista, sceneggiatore e produttore francese, Lelouch ha firmato più di cinquanta pellicole, aggiudicandosi i premi cinematografici più prestigiosi, tra cui due Oscar, due Golden Globe e la Palma d’Oro a Cannes.



Poi, le altre categorie di premi consegnati: Il Filming Italy Best Movie Award a Can Yaman, il Filming Italy Best Movie International Award a Natasha Lyonne, il Filming Italy Best Movie Women Power Award a Guillermo del Toro, a Jack Dylan Grazer e alla star spagnola Najwa Nimri il Filming Italy Best Movie International Award. Paolo Sorrentino riceve il premio come miglior film per "È stata la mano di Dio"; ad Anna Foglietta il premio menzione speciale per il suo ruolo in "Alfredino – Una storia italiana"; a Drusilla Foer il premio come personaggio TV dell’anno; a Carolina Crescentini il premio Film Commedia Miglior Attrice per "C’era una volta il crimine", 3° capitolo della trilogia; a Laura Chiatti il premio come miglior attrice in un film drammatico per "Ero in guerra ma non lo sapevo"; a Claudio Bisio il premio come miglior attore dell’anno; a Serena Autieri il premio menzione speciale "Donne del cinema italiano" per il film Con tutto il cuore; a Caterina Caselli il premio per il miglior docu-film "Caterina Caselli – Una vita, cento vite"; a Gabriele Mainetti il premio per la miglior regia per "Freaks Out"; a Mariano Di Vaio il premio speciale Social Media Storytelling; a Claudio Santamaria il premio come miglior attore protagonista per “Freaks Out”; a Giancarlo Commare il premio Young Generation per Maschile Singolare; ad Alessandro Siani il premio per la miglior regia per "Chi ha incastrato Babbo Natale?"; ad Aurora Giovinazzo il Filming Italy Best Movie Young per il suo ruolo in "Freaks Out"; a Paola Minaccioni Serie TV Menzione Speciale Miglior Attrice non protagonista per "Le fate ignoranti"; a Massimiliano Bruno Menzione Speciale per la sceneggiatura di "C’era una volta il crimine", 3°capitolo della trilogia; a Salvatore Esposito Menzione Speciale per il suo ruolo ne "La cena perfetta"; a Federica Pellegrini il Filming Best Movie Sport Award per "Underwater – Federica Pellegrini"; all’attrice francese Anne Parillaud il Filming Italy Best Movie European Award; ad Adriano Panatta il premio speciale per il docu-film "Una Squadra"; al docufilm "Ennio" di Giuseppe Tornatore il premio per la miglior regia, a ritirare il premio Andrea Morricone; a Marina Cicogna il premio menzione speciale per il documentario Marina Cicogna – "La vita e tutto il resto", in occasione dei 90 anni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia; a Francesca Chillemi il premio come miglior attrice protagonista per la serie "Che Dio ci aiuti"; a Simona Tabasco il premio menzione speciale nella categoria Young Generation per la serie di Netflix, "Luna Park"; a Rosabell Laurenti Sellers il Filming Italy Best Movie Award in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia per la categoria Giovani Talenti; al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, il Filming Italy Best Movie Humanitarian Award. Tra gli ospiti premianti del Filming Italy Best Movie Award anche la modella e attrice francese Alyson Le Borges.



Da segnalare la giuria di qualità composta da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: Alberto Barbera Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema; Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures; Giampaolo Letta, VP e AD di Medusa Film; il giornalista e regista Antonello Sarno; Maria Pia Ammirati, Responsabile della Direzione di Rai Fiction; Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission; Nicola Maccanico, AD di Cinecittà Luce Spa; Giancarlo Leone, Presidente APA (Associazione Produttori Audiovisivi); RobertoStabile, Responsabile delle Relazioni Internazionali di ANICA; Massimiliano Orfei, CEO di Vision Distribution;Marta Donzelli, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Distributori ANICA; Stefano Sardo, Presidente dell'Associazione100Autori; Cristiana Paternò, Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).



Vito Sinopoli, presidente onorario del Premio, infine, ha concluso: "È stata una grande soddisfazione tornare a Venezia anche quest’anno con il Premio Filming Italy Best Movie che edizione dopo edizione continua a crescere, non solo coinvolgendo un numero di artisti nazionali e internazionali sempre maggiore, ma avendo ormai assunto la dimensione di un appuntamento consolidato, un festoso incrocio di metà Mostra in cui una parte importante del cinema italiano ogni anno si ritrova per premiare i successi e le eccellenze della stagione appena terminata e gettare uno sguardo sul futuro. In questa cornice si rafforza quindi il legame tra il più importante mensile italiano dedicato al grande schermo, Best Movie, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei vent’anni, e un’industria che sta lottando con forza e determinazione per uscire dalle sabbie mobili della pandemia, tra grandi slanci creativi e determinanti sforzi produttivi.

Due anime, quella artistica e quella produttiva, che si ricongiungeranno anche nel convegno "Cinema, serialità e fiction: come parlare al pubblico di oggi?", dedicato alla necessità di sperimentare nuovi linguaggi espressivi per dialogare con il pubblico di oggi, che costituisce un'altra delle attività da noi organizzate durante il festival e che riunirà tutti i più importanti player del settore".