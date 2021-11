Lady Gaga incanta Milano per l'anteprima di House of Gucci

Lady Gaga a Milano per la presentazione della tanto attesa anteprima italiana del film “House of Gucci”

Brilla la stella di Lady Gaga allo Space Odeon di Milano per la presentazione della tanto attesa anteprima italiana del film “House of Gucci”. In piazza Duomo si è infatti svolta l'eccezionale premiere del film in cui la pluri premiata artista italo-americana veste i panni di Patrizia Reggiani la “vedova nera” coinvolta 27 anni fa in un fatto di cronaca che sconvolse il mondo intero .

E magica è stata l'atmosfera costruita nel massimo riserbo intorno all'evento che ha tenuto ancora di più in fibrillazione tutti i fans dell'artista statunitense con origini italiane sin dall'arrivo a Milano, città dove la troupe americana negli scorsi mesi ha girato tra le vie del centro. Folla di fans e delirio assoluto in una Milano delle grandi anteprime in overbook totale e tentare anche solo di fare una foto o riprendere con gli smartphone Lady Gaga, dopo un arrivo blindato della star italo-americana con rigide disposizioni per garantire la massima sicurezza per questa prima europea in Italia.

Ho avuto il piacere di conoscere Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, a Los Angeles e sono stata felice di incontrarla nuovamente soprattutto perché lei ama l'Italia e non perde occasione per dichiarare il suo amore per la sua terra d'origine. E così è stato ancora una volta. Lady Gaga ha fatto un discorso bellissimo dedicato alla sua famiglia italiana da cui lei proviene e ha dedicato l'anteprima a sua nonna Angelina.

Sul red carpet della premiere è stato restituito tutto l'entusiasmo creato in questa trepidante attesa. Una travolgente Lady Gaga ha stupito tutti con la sua intensità e presenza e fasciata in un meraviglioso abito rosso di Versace, ha fatto sognare tutti i suoi fans. Si è assistito ad una vera e propria parata di ospiti del mondo dello spettacolo intervenuti all'evento per l'attesa anteprima europea di House of Gucci in lingua originale (con i sottotitoli) e accorse per vedere da vicino e salutare la star del momento proprio lei: Lady Gaga. Oltre a Madalina Ghenea e Gaetano Bruno parte del cast italiano sono intervenuti tra gli altri Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone, Caterina Caselli, Marina Colombari, Filippa Lagerback, Afef, Bianca Guaccero, Elisabetta Gregoraci, Christian Vieri, Costanza Caracciolo, Melissa Satta, Claudio Marchisio, Michela Coppa, Paolo Stella, Paolo Conticini, Michele Bravi e Tommaso Zorzi e Nicola Maccanico presidente di Cinecittà Istituto Luce, Mario Lorini Presidente Anec, Simone Gialdini direttore generale Anec- Anem, Alberto Barbera direttore del Festival di Venezia.