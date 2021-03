Abzero vince con il progetto Nautilus, nel concorso MyGalileoDrone

Nel concorso MyGalileoDrone, il primo premio è andato al team Abzero (Italia), per Nautilus, una soluzione unica di tracciamento per la consegna autonoma di forniture mediche. Il secondo premio è stato assegnato a Spectralight (Polonia) per SpectraDrone, un’applicazione per il tempo libero all’aperto. ThunderFly (Repubblica Ceca) ha ricevuto il terzo premio per TFATMON, un sistema per effettuare misurazioni atmosferiche in situ, mentre il quarto premio è andato a Raytrack (Spagna) per 5GBeamCheck, che utilizza un drone per l’esecuzione di test per antenne 5G. La squadra vincitrice riceve 100 000 EUR, mentre al secondo classificato vanno 60 000 EUR, 40 000 EUR al terzo e 30 000 EUR al quarto.

ABZERO E IL PROGETTO NAUTILUS

ABzero è una start-up che ha ideato la smart capsule, un sistema autonomo per la consegna di sangue, emocomponenti, organi e medicinali che abilita il personale medico all’utilizzo di droni in maniera semplice e immediata nel rispetto delle normative, garantendo la qualità del bene trasportato e una consegna automatica e in totale sicurezza.

Nel progetto NAUTILUS, la Smart Capsule è stata integrata con il GNSS Galileo in modo da ricevere la costellazione europea e migliorare le caratteristiche di tracciamento del dispositivo. In particolare, il GNSS integrato nella capsula fornisce un sistema ridondante che può essere confrontato a quello del drone, garantendo la tracciabilità in ogni istante.

La Smart Capsule esegue un tracking real time del bene trasportato, sia esso sangue, emocomponenti, farmaci, vaccini, e permette all’utente non esperto di droni di attivare un volo autonomo su una rotta prefissata e sicura, dove è stata precedentemente fatta un’analisi del rischio. La Smart Capsule, attraverso l’Intelligenza Artificiale Integrata, garantisce supervisione e sicurezza in ogni fase del trasporto autonomo.

Il sistema ha completato la prima fase di sperimentazione in ambito non urbano. La sperimentazione continuerà in ambito urbano nei prossimi mesi. Verrà implementato un Drone Hub presso lo stabilimento industriale di Novartis a Torre Annunziata (NA) per servire gli ospedali interessati della zona interessata. Il sistema operativo sarà offerto in una prima fase a 2/4 ospedali dalla fine del 2021.

Questo richiede uno sforzo di investimento importante (circa 800 k€) che deve derivare da investitori privati che siano interessati a sostenere questo promettente business.

LA REAZIONE DI ABZERO:

"Il premo vinto nel percorso promosso da GSA, Agenzia Europea per il GNSS con la call MyGalileoDrone è stata un’opportunità concreta (soldi in cash e non contributi che necessitano di una spesa ingente prima di ottenere il rimborso di una parte di quella spesa, esclusa IVA) che rappresenterà una parte di questo investimento dedicato a far crescere strutturalmente la startup che vedrà crescere a 6 le persone assunte nel 2022. Questo premio è, ancora una volta dopo 4 anni dalla nostra fondazione, frutto della nostra determinazione di voler far crescere la nostra ABzero.

L’unione dei nostri sforzi con un investimento esterno rappresenterebbe una spinta concreta per l’innovazione. Startup simili alla nostra, in Germania e Stati Uniti, hanno raccolto 20-40 milioni di euro di investimento da privati. Le misure a disposizione di startup come la nostra, che non hanno una storia e non fatturano, non purtroppo adatte a sostenere business ad alto fattore di rischio fino al momento in cui non sarà dimostrato il servizio. Per questo chiediamo a tutte le ASL e gli ospedali di interessarsi alla nostra tecnologia con un budget che sarà ampiamente ripagato dalla riduzione dei costi diretti e indiretti derivati dall’utilizzo della tecnologia che proponiamo."