I traguardi di Social Thingum - 2020

Quest’anno è stato ricco di sfide e soddisfazioni che hanno fatto crescere Social Thingum. Abbiamo voluto riassumere questi mesi attraverso gli eventi più importanti che ci hanno visti protagonisti.

Gennaio

Siamo stati sponsor del Terzo Workshop Tecnico “AI and Platform”: Machine learning-is-a-service, presso l’Osservatrio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano.

Febbraio

Social Thingum ha partecipato al Convegno "Artificial Intelligence: Learn To Fly!", organizzato da Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Il nostro CEO Francesco Epifania è stato ospite a Radio News 24 per la presentazione dei nostri progetti WhoTeach e Easy4.0.

Marzo

Social Thingum ha ottenuto la certificazione CTT come Centro di Trasferimento Tecnologico del Piano Industria 4.0. Un’opportunità prestigiosa riconosciuta solo a 28 centri in Italia! Il nostro paper “Attentional Neural Mechanisms for Social Recommendations in Educational Platforms” è stato accettato alla “International Conference on Computer Supported Education” CSEDU2020.

Aprile

Nasce WhoTeach Live: l’aula virtuale che permette di erogare formazione in tempo reale tramite un’esperienza di apprendimento sincrona ed interattiva.

Maggio

È partita ufficialmente la sperimentazione di WhoTeach all’interno del corso di gestione della conoscenza tenuto dalla Professoressa Sara Manzoni dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. In quest’occasione gli studenti di Teoria e Tecnologia della Comunicazione (TTC) hanno potuto confrontarsi con le numerose funzionalità e le molteplici sinergie ottenibili attraverso l’utilizzo della piattaforma.

Luglio

Ai riconoscimenti già ottenuti si aggiunge quello conferito da altantei40.it che ha mappato SocialThingum come centro di ricerca certificato. Il nostro dottorando, Dott. Ricardo Matamoros, ha conseguito la Laurea Magistrale in Informatica del presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. La sua tesi dal titolo “Meccanismo Neurale di Attenzione per i Sistemi di Raccomandazione” analizza le ricerche e sviluppi realizzati sulla tipologia di RS collaborative filtering basate su reti neurali, applicate a WhoTeach. Premio Assintel (Associazione Nazionale Imprese ICT) come socio del mese per esserci distinti grazie al progetto di sviluppo della piattaforma WhoTeach.

Agosto

Pubblicazione dell’articolo accademico “Attentional Neural Mechanisms for Social Recommendations in Educational Platforms” su www.researchgate.net. L’articolo è stato scritto in collaborazione con alcuni professori dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca da Francesco Epifania e dai dottorandi ricercatori di intelligenza artificiale di Social Thingum. In questo articolo si analizza come la piattaforma WhoTeach sfrutti le informazioni sociali per i servizi educativi. In particolare, del suo sistema di raccomandazione basato sull'attenzione orientato alla progettazione di programmi e corsi per i nuovi insegnanti.

Settembre

Social Thingum, invitato da Italian Trade Agency (ITA), ha preso parte all’AI Summit 2020 uno dei più grandi eventi internazionali dedicati all’Artificial Intelligence. Partecipazione alla seconda edizione del Global Startup Program indetto da Italian Trade Agency (ITA) e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ottobre

Partecipazione alla decima tappa del roadshow di B Heroes dedicata alle startup della categoria empowerment!

Novembre

WhoTeach concorre tra i semifinalisti della competizione CALL4IDEAS organizzata da BNP Paribas Cardif per proporre idee innovative nel mondo assicurativo. Social Thingum è tra i 100 top SME innovators in artificial intelligence. Un grande traguardo raggiunto dopo aver preso parte al Focus Group sull'Intelligenza Artificiale lanciato dalla European DIGITAL SME Alliance insieme a European Commission's Joint Research Centre.

Dicembre

Partecipazione al Web Summit 2020, tre giornate intense, ricche di eventi a cui abbiamo dedicato un articolo sul nostro blog! Tra le numerose aziende candidate, SocialThingum è risultata vincitrice delle sovvenzioni di Facebook che ci consentiranno di crescere grazie alla messa in campo di attività digitali efficaci.