Borsa, Wall Street manda in rosso anche l'Europa. Stellantis e St affossano Piazza Affari

Borsa, Europa in rosso. A Piazza Affari male Stellantis e St

Le borse europee avviano la seduta in territorio negativo in scia a Wall Street che ieri ha chiuso la peggior seduta dal 2022 con lo S&P che ha ceduto il 2,2% e il Nasdaq il 3,6%. A Piazza Affari dopo i primi scambi il Ftse Mib cede lo 0,77% a 34.205 punti. A Francoforte il Dax registra -0,97% a 18.202 punti, il Ftse 100 a Londra perde lo 0,80%. Peggio fa Parigi, dove il Cac 40 arretra dell'1,40%. Sulla piazza asiatica, Tokyo ha chiuso in profondo rosso, con il Nikkei in calo del 3,14% a 37.898 punti.

In particolare a Piazza Affari crolla Stellantis che dopo i conti segna un -10,46%a 16,358 euro per azione. Male anche St (-10,3%), che ha registrato una trimestrale sotto le attese e ha tagliato la guidance sul 2024. Tra gli altri industriali, Pirelli poco mossa, mentre Iveco perde il 2,28% all’indomani della trimestrale. Tra gli energetici principali, Eni ed Enel arretrano rispettivamente dello 0,67 e dello 0,10 per cento. Tim scende dell’1,20%. Tra i finanziari, Unicredit -1,18%, Intesa -0,86% e Generali -0,64%.

Avvio stabile per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il Bund tedesco di pari durata si attesta a 138 punti base, invariato rispetto al riferimento precedente. Nessun movimento anche per il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 3,80%, lo stesso livello della chiusura della vigilia.