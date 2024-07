Brunello Cucinelli scommette sull'intelligenza artificiale e lancia il suo nuovo sito basato sull'IA

Brunello Cucinelli svela il nuovo sito realizzato con l'IA: l'umana intelligenza artificiale

Brunello Cucinelli investe e scommette sull'Intelligenza artificiale, e lo fa lanciando un sito che rivoluziona completamente il tradizionale layout delle pagine web. Abbandonando il concetto di pagina e menu, il sito permette ai contenuti di fluire liberamente e combinarsi in modo diverso a seconda del visitatore.

Come riportato da Pambianconews, a cuore di questo progetto c’è la piattaforma Solomei AI, creata appositamente per realizzare questa nuova generazione di siti. "Nasce dall'unione di ciò che la creatività umana sa immaginare e dal potenziale che l'Intelligenza Artificiale può offrire," spiega l'imprenditore Brunello Cucinelli, che ha presentato il progetto durante una conferenza stampa con l'architetto Massimo de Vico Fallani, Francesco Bottigliero (Chief of Humanistic Technology di Cucinelli) e la figlia Camilla, appena nominata vicepresidente del board.

Il nuovo sito, già disponibile online, affiancherà quello istituzionale disitinguendosi da questi per la maggiore interazione del visitatore. Gli utenti possono porre domande sul marchio e ricevere risposte generate da Solomei AI mentre è in fase di studio l'estensione di questo concetto anche alla parte di e-commerce, con una possibile integrazione entro un anno. Nessun commento è stato fatto riguardo all'entità dell'investimento.

Il sito è il frutto di tre anni di lavoro. Inizialmente, l'idea di utilizzare l'Intelligenza Artificiale era stata considerata per organizzare la Biblioteca Universale di Solomeo. "Volevamo istituire una figura di saggio come Zenodoto, che desse indicazioni sui libri presenti a Solomeo. Così abbiamo preso due matematici, un filosofo, un disegnatore e artista, e un ingegnere. Poi abbiamo deciso di portare questo progetto nella Brunello Cucinelli," ha raccontato Cucinelli durante la conferenza stampa.

Tra i nomi coinvolti in questo progetto c'è Reid Hoffman, fondatore di LinkedIn e di Inflection AI, che aveva già collaborato con Cucinelli nel 2019 in occasione del primo simposio dell'anima e dell'economia nel borgo di Solomeo insieme a importanti nomi della Silicon Valley. Hoffman ha visto in anteprima il progetto del nuovo sito e, come ha sottolineato Francesco Bottigliero, "ci ha detto che non aveva mai visto niente del genere e di lanciarlo velocemente."