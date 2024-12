Roma Capitale del Sud Italia, qualità della vita: dal fondo alla classifica ci salvano il Turismo e le Startup innovative

Ombre tante, luci poche e sempre le stesse: nella classifica sulla qualità della vita, redatta da Il Sole 24 Ore, Roma Caput Mundi resta un ricordo perché l'indice totale rivela che la città è Caput Sud, cioè la Capitale di un nuovo Stato non sovrano che parte da Montefiascone e finisce a Pantelleria.

E se è vero che gli indici sono numeri freddi e asettici, spesso lontani dalla realtà, la performace migliore è quella del trasporto: in teoria l'offerta di trasporto fa dell'area Gra ed extra Gra la terza città d'Italia per offerta in chilometri di servizio di trasporto pubblico, è pur vero che il pallottoliere offre un valore che non tiene in considerazione la qualità del servizio, la velocità degli spostamenti e l'affidabilità del sistema. E pure i numeri dicono il contrario come in un paradosso che vede trionfare una specie di ologramma.

Ultimi per acquistare una casa da 60 metri quadri: 13 anni di stipendio

E' sufficiente tuffarsi negli altri numeri per capire i motivi di un primato da vergogna dove l'emergenza casa è sintetizzata dall'ultimo posto in classifica nazionale per il numero di mensilità che occorrono per acquistare 60 metri quadri: ce ne vogliono 165, pari a qualcosa come 13 anni.

L'economia si tiene su appalti e servizi della Pa e Turismo

In questa città che sembra odiare chi ci vive, si fanno affari con la Pubblica Amministrazione e si lavora soprattutto nel Turismo, c'è un alto tasso di mancata partecipazione al lavoro ma in compenso si può gioire col fiorire delle startup, come se l'innovazione fosse una speranza d coltivare, perché del resto “non c'è certezza”.

Il ranking sociale drammatico

Giustizia e Sicurezza ci spingono anche oltre il Sud Italia, quasi “stato canaglia”, visto che su questi due valori” siamo al 103esimo posto su 107. Per ambiente e servizi siamo sotto la linea di galleggiamento medio, ma la risalita della classifica si affida a due voci importanti: cresciamo come popolazione, nel senso del desiderio di vivere a Roma e facciamo anche figli.

Cultura e tempo libero, 11esimi in Italia

Nonostante un calo di 4 posizioni le voci “Cultura e tempo libero” grazie alla spesa pubblica (quella del Comune) siamo 11esimi in Italia.

Si conferma la città sala giochi

Dopo anni di allarmi inascoltati, il quadro si delinea: viviamo sempre peggio, e le politiche con scarsa attenzione all'economia ci hanno quasi trasformato in una “sala giochi” stile Las Vegas: Roma è la città dei giochi, dello spettacolo, della ristorazione, e delle piscine.

Ci possiamo anche fregiare del titolo di seconda città d'Italia per indice di criminalità e siamo al top per numero di furti su auto in sosta. Verrebbe da dire che l'illegalità e l'insicurezza contribuiscono alla ricchezza. Ma è un paradosso.