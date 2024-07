Caso Bozzoli, l'ergastolano in fuga: le ultime tracce in un hotel spagnolo

L'ultima traccia di Giacomo Bozzoli, il condannato all'ergastolo in fuga con compagna e figlio, sembra essere un hotel spagnolo. Il padre di Bozzoli accusa un malore

Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione in una fornace del cadavere di suo zio, avvenuto nel 2015 in provincia di Brescia, è ancora in fuga e di lui, della compagna e del figlio di 9 anni non ci sono tracce. Tranne una: la registrazione dei suoi documenti in un albergo spagnolo. Il suo nome e cognome appaiono nel registro di un hotel la sera del 30 giugno, ovvero l'ultima da imputato e non da condannato all'ergastolo. Il 1 luglio, infatti, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna in via definitiva al carcere a vita. Quel giorno, lui era in fuga già da 8 giorni.

La fuga in Maserati e l'ultima traccia in Spagna del trio in fuga

Bozzoli è partito, probabilmente, dalla sua villa a Soiano (Brescia) a bordo della sua Maserati Levante e accompagnato dalla compagna, Antonella Colossi, e dal loro figlio. Dopo un passaggio in Francia, Paese in cui la coppia aveva detto che sarebbe andata per una vacanza (cosa confermata dal padre della compagna di Bozzoli), i tre si sarebbero diretti verso la Spagna. Gli inquirenti sono riusciti ad arrivare fino a qui, dove in un hotel hanno trovato una registrazione a suo nome. La coppia ha fornito alla reception i loro documenti. Bozzoli ha, con molte probabilità, consegnato la carta d'identità e non il passaporto perché scaduto. Come da prassi, i suoi dati e quelli di Colossi sono stati trasmessi dall'albergo alle forze dell'ordine e inseriti nei database delle polizie europee, come da procedura.

Il mandato di arresto e la preoccupazione delle famiglie Bozzoli-Colossi

Dal 1 luglio, però, non si hanno più notizie. Sulla testa di Bozzoli pende un mandato di arresto europeo, esteso anche ai Paesi dell'area extra-Schegen, cosa che lo rende "braccabile" da tutte le polizie dei Paesi coinvolti. Dalle famiglie della coppia c'è molta preoccupazione. Già nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, il suocero di Bozzoli, Daniele Colossi, aveva lanciato un appello all'uomo: "Questa vicenda mi sta distruggendo. Mi auguro che si costituisca al più presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e del mio nipotino". Anche da parte della famiglia di Bozzoli la tensione è alta. Sembra che il padre Adelio, reduce della perdita del fratello e sempre presente in Tribunale a sostegno del figlio, ieri mattina si sia sentito male, tanto da non riuscire nemmeno a stare in piedi per lo stress accumulato.