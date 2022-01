Caso Epstein, pagò 500 mila dollari all'accusatrice del principe Andrea

Caso Epstein, il finanziere pagò alla donna che accusa il principe Andrea di abusi sessuali una somma che la impegnava a non sporgere altre denunce

Lunedì 3 gennaio la giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato l'accordo confidenziale firmato nel 2009, per il patteggiamento tra Epstein e Virginia Giuffrè, che rivela che il defunto finanziario e pedofilo Jeffrey Epstein pagò 500mila dollari all'accusatrice del principe Andrea, Virginia Giuffrè, che lo aveva accusato di averla abusata quando era ancora minorenne. La cifra, dicono i documenti, impegnava Giuffrè a non fare causa a nessun’altra persona, inoltre, che potesse considerarsi "una potenziale imputata" negli scandali di abusi sessuali che coinvolgevano Epstein.

In base al documento gli avvocati difensori del secondo figlio maschio della regina Elisabetta sperano ora si archivi il caso che lo vede a sua volta accusato dalla Giuffrè di abusi sessuali. L'accordo stragiudiziale, rimasto finora segreto, stabilisce che ogni azione legale di Giuffre' contro Epstein e contro altri "potenziali imputati" nel presunto complotto di traffico sessuale di minori indagato da un tribunale di New York sara' archiviata.

Nel 2009, Epstein e una delle "ragazze dell'harem", la Giuffrè, stipularono l'accordo da mezzo milione di dollari con cui la donna si sarebbe impegnata a non portare il caso in tribunale. Giuffre, formalmente conosciuta come Virginia Roberts, ha fatto pero' causa al Principe Andrea presso la corte di New York per chiedere un risarcimento.

La donna ha accusato il Duca di York di aver abusato di lei tre volte quando la ragazza era minorenne, all'inizio degli anni Duemila. Giuffre ha accusato piu' volte Epstein, la complice ed ex fidanzata Ghislaine Maxwell, e il duca di York, ma e' la prima volta che Andrea finisce al centro di una causa per risarcimento. Domani il giudice decidera' se indire il processo a carico del figlio della Regina d'Inghilterra. Secondo i suoi legali, l'accordo tra la donna e Epstein e' un punto a favore del principe. Andrea ha sempre negato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne.

