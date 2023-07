ELIMINA LA CELLULITE IN POCHE SEDUTE

Buongiorno Dott.ssa Dvora,

io ho la cellulite e purtroppo non so come liberarmene, ho fatto tanti massaggi ma niente è servito, mi vedo sempre le gambe con la cute a materasso e questa situazione la trovo molto imbarazzante, lei conosce qualche apparecchiatura in grado di farmi cambiare tale situazione?

Buongiorno Signorina,

la cellulite fibrosa è caratterizzata dalla presenza di noduli e setti fibrosi, che comportano un ispessimento del tessuto che appare come a materasso.

Tale problema si può ridurre seguendo sicuramente una dieta alimentare corretta, dell’attività fisica e recandosi presso un medico estetico che la sottoporrà a sedute di BUM BUM Tonic e radiofrequenza multipolare israeliana.

Il BUM BUM Tonic è un’apparecchiatura ad onde acustiche, in grado di distruggere i noduli proprio per mezzo di onde che raggiungono piccoli e grandi accumuli adiposi e ne provocano la distruzione.

Invece la radiofrequenza multipolare israeliana è un’apparecchiatura che genera un campo magnetico che si trasforma in calore e va ad aggredire il grasso provocandone la sua distruzione e non solo, contemporaneamente determina un miglioramento della circolazione e stimola la produzione di collagene e delle fibre elastiche, che rendono il tessuto delle gambe più toniche ed uniformi.

Spero di averLe spiegato quale per me rappresenti la cura ideale per il suo problema.