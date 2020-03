Roma, 31 mar. (askanews) - Piazza del Campidoglio vuota, la tromba suona il silenzio. La sindaca Virginia Raggi, spalle al Palazzo Senatorio, osserva il minuto di silenzio, iniziativa lanciata in contemporanea alle 12 da tutti i sindaci d'Italia in memoria delle vittime del coronavirus. La bandiera italiana è a mezz'asta."In questo momento tutta Italia si stringe insieme per ricordare le vittime del coronavirus", ha detto Raggi.