Coronavirus, Sala: la ripartenza una necessità, ma serve prudenza

Milano, 28 apr. (askanews) - Ripartire, per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è una necessità ma serve prudenza. All'indomani della prima visita in Lombardia del premier Giuseppe Conte, dallo scoppio dell'emergenza sanitaria, Sala nel suo consueto messaggio sui social ha detto: "Ieri sera ho incontrato il presidente del consiglio a Milano e abbiamo discusso del momento di Milano e dello spirito che anima Milano. Gli ho detto che non è tanto la questione di aver voglia di ripartire ma i termini più appropriati a mio avviso sono due: necessità e prudenza".Per Sala la necessità di ripartire sta nel fatto che "Milano è certamente una città che può offrire molto, che offre lavoro, offre opportunità di crescita personale e di guadagno, ma è una città, che, non neghiamolo è costosa, dall'affitto alla spesa.Ora quando in momenti positivi si trova equilibrio tra entrate e uscite nella famiglia tutto funziona, ma oggi a costi sostanzialmente inalterati molte famiglie cominciano ada avere difficoltà, perchè qualcuno è in cassa integrazione, qualcuno era lavorava determinato e l'ha perso perchè qualcuno vive della propria attività commerciale". "A ciò si possono aggiungere le preoccupazioni per il futuro, pur riaprendo quanto rischio c'è di perdere lavoro? - ha concluso il sindaco - Per tuti questi motivi è necessario ripartire".Mlo