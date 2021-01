Covid, Crisanti: "Numero di vaccini adeguato? Presto per dirlo"

Milano, 7 gennaio 2021 - Nel giorno dell'approvazione da parte dell'Aifa del vaccino di Moderna, Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia dell'Università di Padova a dichiarato a Sky TG24 che sapremo solo fra una settimana o due se è iniziata la terza ondata di contagi. Poi, ha parlato del numeri di vaccini:"In questa fase è ancora presto per dirlo, tutto il sistema deve essere rodato. È chiaro che se andiamo con questi numeri non vaccineremo in numero sufficiente entro la fine dell anno, il ritmo deve essere incrementato. Dovremo passare dal rodaggio a una fase di vaccinazione massiccia che penso avverrà verso la fine del mese. Ci vorrà un po' di tempo".