Italia a colori, 9 regioni passano in zona rossa

Milano, 12 mar. (askanews) - Italia verso la Pasqua, sempre più purpurea. Da lunedì passano in area rossa: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Intanto sulla Basilicata e i suoi dati è in corso una verifica.Tutte le altre regioni saranno in area arancione, tranne la Sardegna che resta bianca. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firma le nuove ordinanze che entrano in vigore a partire da lunedì 15 marzo.