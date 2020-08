Le linee guida per la riapertura delle scuole dell'infanzia

Roma, 4 ago. (askanews) - Anche i più piccoli torneranno in classe in sicurezza a settembre dopo l'estate e la pausa dovuta all'emergenza Coronavirus. Sono state approvate in Conferenza Unificata le Linee Guida per la fascia 0-6 anni. Il via libera permetterà l'orientamento per il ritorno in classe e per le attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. Niente mascherina per i bambini fino a 6 anni, saranno invece tenuti a indossarla gli insegnanti e il personale non docente. Non sarà necessario rilevare la temperatura ma bambini e personale non dovranno avere problemi respiratori né essere stati in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni."Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre - commenta la Ministra Lucia Azzolina sul sito del Miur -. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a scuola, dai più piccoli ai più grandi. Le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura, a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione per la ripresa, penso anche all'organico in più che garantiremo proprio per far sì che il loro sia un rientro sereno e in sicurezza".Per garantire questo sono state previste: sezioni fisse, una diversa disposizione degli arredi, ed è previsto un solo genitore ad accompagnare il bambino.