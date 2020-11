Locatelli a Crisanti: vaccini in commercio saranno sicuri

Roma, 20 nov. (askanews) - Oggi sugli organi di informazioni si sono lette "dichiarazioni sconcertanti" ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts, Franco Locatelli, nel punto stampa settimanale sul Covid, rispondendo indirettamente ad Andrea Crisanti che in un'intervista aveva espresso perplessità nel sottoporsi a un vaccino elaborato in così poco tempo."I profili di sicurezza dei vaccini che saranno disponibili per la commercializzazione seguiranno tutta una serie di step ineludibili garantiti dalle agenzie regolatorie: Ema per l'Europa, Fda per gli Usa"."In un Paese che già di per sè si connota a volte per qualche perplessità, dubbio, o ostilità a considerare le strategie vaccinali - ha aggiunto Locatelli - è bene ricordare sempre il riverbero a livello mediatico che certe affermazioni possono avere".