Rissa violentissima in strada a Sorrento. Attenzione: immagini molto forti

Sorrento, violentissima rissa in strada. Protagonista della vicenda un turista straniero che guidava l'auto in evidente stato di alterazione. L'uomo ha rischiato di investire una bambina mentre era a bordo della macchina. E sarebbe stato proprio questo ad innescare una lite violentissima con i genitori della piccola, che ha poi convolto anche altre persone in strada. Presente anche la compagna del turista, ripetutamente colpita nel corso della rissa. L'uomo è stato fermato e portato via dalle forze dell'ordine.

(fonte nanotv.it)