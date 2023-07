Roma-Pompei, De Luca al vetriolo: "Cerimonia ridicola". Ecco perchè. VIDEO

Frecciarossa Roma-Pompei, Vincenzo De Luca: "Un'altra performance, ridicola"

Un nuovo Frecciarossa Trenitalia collegherà Roma a Pompei, una corsa ogni terza domenica del mese. A margine dell’inaugurazione di ieri, 16 luglio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non ha risparmiato commenti alla premier Giorgia Meloni, che era presente alla cerimonia ma con cui non ha avuto un colloquio “perché andava di corsa”, per poi aggiungere: "Abbiamo perso il senso del ridicolo in questo Paese".

“Il ministro delle cerimonie ha prodotto un’altra performance. Non lo avevo capito neanche io, ma c’è un treno che arriva ogni mese, nulla di meno, a Pompei" dice De Luca, che in conclusione ha commentato alla stampa: “La cerimonia bisognava farla rapidamente perché se no qualcuno poi si accorgeva che il treno arrivava una volta al mese e, magari, diventava imbarazzante anche per la premier”.