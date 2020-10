Confindustria Giovani, Ciotola: "Progettiamo con giovani e politica”

Vittorio Ciotola, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Campania, ha osservato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Approfittiamo dei fondi che a breve saranno stanziati per investire nel lungo periodo e per supportare lo sviluppo del Mezzogiorno. I giovani rivestiranno un ruolo importante nel futuro. Dobbiamo progettare insieme alla politica, perché saremo noi a pagare il debito che faremo. Teniamo duro, ci apprestiamo ad affrontare un futuro complicato sul quale dobbiamo impegnarci per scrivere gli scenari migliori”.

