Di Stefano: “Meglio rinunciare al Recovery Fund che sprecarlo”

Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, ha sottolineato ad Affaritaliani.it: “È importante agire da Stato membro dell’UE perché solo con una risposta collettiva riusciremo ad agganciare la via della crescita e ad uscire dalla pandemia. Il virus ha sottolineato quanto sia inadeguato il modello di formazione (professionale e non) che storicamente portiamo avanti. Dobbiamo investire le risorse del Recovery Fund su un sistema di formazione moderno che metta al centro le competenze e che possa proiettare i giovani verso un’occupazione, verso un Paese più moderno, inclusivo e sostenibile. È meglio rinunciare al Recovery Fund che sprecarlo. È meglio non approfittare di questa opportunità piuttosto che creare altro debito che le generazioni future non potranno sostenere”.

