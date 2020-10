Donnarumma, Terna: “Trasformiamo la scuola”

Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna e past president di ELIS, ha così parlato ai microfoni di Affaritaliani.it: “È sicuramente una questione di investimento sul futuro, le imprese come le nostre che sono imprese che hanno programmi decennali o ventennali, devono investire sui giovani, devono fare in odo che i giovani arrivino a un determinato momento avendo studiato le giuste materie, avendo sviluppato skills utili alla costruzione di questo futuro. Bisogna investire sin da oggi per quelle che saranno le risorse che avremo fra 5 anni o fra 10 anni. Questo è un focus che noi abbiamo molto chiaro. Educare i giovani a essere agenti del cambiamento e orientarli alle professioni del futuro è una delle principali sfide che abbiamo come manager e come persone. Con il progetto Scuola Impresa vogliamo contribuire all’innovazione del sistema educativo, mettendo al centro lo studente nella scoperta dei propri talenti: solo facendo sistema fra scuole, professori, aziende e manager possiamo dare un futuro diverso al nostro Paese".

