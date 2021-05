Il digital premia il Prosciutto di San Daniele

Roma, 20 mag. (askanews) - Prima Online, portale specializzato in analisi di comunicazione, pubblicità, marketing new media e social, ha reso pubblico uno studio sulle strategie di comunicazione digital 2020 deiprincipali Consorzi italiani del settore food. I dati elaboratidimostrano l efficacia della comunicazione del Prosciutto di SanDaniele, basata su una strategia che ha privilegiato lapromozione e il consolidamento della brand awareness. Lo studioha analizzato i maggiori prodotti alimentari italianievidenziando come la crescita maggiore sui social network siastata registrata proprio dal Prosciutto di San Daniele con unincremento di oltre 55 mila unità, posizionandosi così al primoposto in termini di variazione assoluta rispetto a tutticompetitor food. In riferimento ai dati di engagement, lacapillare attività digital su tutti i canali istituzionali delConsorzio ha permesso al San Daniele di posizionarsi nella top 5dei player del mondo food e di collocarsi al primo posto nellasezione salumi. Nel corso dell anno appena concluso è statoraggiunto un pubblico di oltre 81 milioni di persone grazie alleattività intraprese sui canali digitali. I contenuti pubblicatisui canali social consortili hanno permesso infine di raggiungerecirca 65 milioni di persone, ottenendo oltre 286mila leinterazioni.