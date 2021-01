Nicastro (Aidexa): "Miriamo ad essere una Fintech con piena licenza bancaria"

Roberto Nicastro, Presidente di Aidexa, ha raccontato ad Affaritaliani.it in che modo questa Fintech si concentra sulle piccole imprese.

“Aidexa si concentra sulle imprese micro e piccole, partendo dalla partita iva con 100.000 euro di fatturato fino all’impresa con cinquanta dipendenti e 10 milioni di fatturato, ma siamo comunque sul segmento piccolo, nemmeno le PMI che includono anche le medie. La difficoltà di accesso al credito delle piccole imprese si associa a tematiche diverse. Alle volte è un problema legato proprio al fatto che la dimensione piccina del credito dell’impresa rende tutta l’attività creditizia poco economica dal punto di vista della banca. Grazie alla leva sull’intelligenza artificiale, grazie alla leva sulla digitalizzazione, Aidexa vuole risolvere questo problema e quindi proporsi come un partner affidabile, molto semplice, per il piccolo imprenditore. Oggi come oggi, se una piccola impresa si rivolge a una banca tradizionale per avere un credito, viene richiesto di preparare molta documentazione e la tempistica necessaria per avere la risposta in genere va dalle tre/quattro settimane, al paio di mesi. Questo ovviamente per una piccola impresa è un problema, perché quando l’imprenditore capisce di avere bisogno di un finanziamento vorrebbe avere, se non i quattrini, almeno delle certezze immediatamente. Aidexa da questo punto di vista, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado in tempo reale di dare risposta creditizia e, in due giorni, di far arrivare i quattrini sul conto dell’imprenditore. Questa è una differenza molto importante che si applica proprio sul piccolo. Una differenza importante con le altre Fintech è che noi crediamo che la licenza bancaria sia importante. Quindi abbiamo avviato immediatamente i lavori, nella forma di soggetto intermediario regolato ex art. 106, ma siamo abbastanza avanzati con la procedura per diventare banca. Quindi Aidexa mira ad essere una Fintech con piena licenza bancaria. Al di là del sottoscritto e di Federico Sforza, siamo molto contenti che nel progetto Aidexa hanno creduto operatori di primissimo standing. Gli azionisti principali di Aidexa sono il Gruppo Generali, il Gruppo Banca Sella, il Gruppo Ifis, Confartigianato (con tutti i suoi aderenti) e Mediocredito Centrale. Quindi una compagine azionaria di primissimo livello che per noi è molto importante”.