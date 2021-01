Ristorazione, persi 578.000 posti di lavoro. Fatturato -10 mld

Roma, 11 gen. (askanews) - La ristorazione è tra i settori più colpiti dalla pandemia: si sono persi circa 578.000 posti di lavoro, le vendite sono diminuite del 48% e si è registrata una perdita di fatturato intorno ai 10 miliardi di euro. La crisi, dovuta a divieti e restrizioni orarie causa Covid-19, sta interessando circa 330.000 attività tra bar, ristoranti e mense, circa 70.000 industrie alimentari e circa 740.000 aziende agricole che danno lavoro a oltre 3.600.000 persone.Gli ammortizzatori previsti dai vari decreti "Ristori" emanati dal Governo sono, di fatto, insufficienti a "ristorare" davvero chi è stato colpito dalla crisi e si trova a gestire un'attività tra ingenti costi fissi e variabili e minime entrate. L'aver deciso una chiusura dei ristoranti durante le festività natalizie ha causato un ulteriore ammanco degli incassi, proprio nel periodo in cui solitamente c'è maggior movimento, andando a pesare in modo significativo su un bilancio già profondamente in rosso.In pochi hanno chiesto i fondi europei dell'agenda 2014-2020 per questo, molti dei soldi messi a disposizione delle PMI non sono stati utilizzati. Per fortuna, non tutto è perso, c'è la possibilità di ricorrere ai cosiddetti residui , ossia i finanziamenti europei che l'Italia non è stata capace di utilizzare e che sono "avanzati" dallo stanziamento iniziale.