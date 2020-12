Via Sile, Stefano Spremberg, immobiliarista: “La tecnologia più moderna a disposizione del Comune”

Stefano Spremberg, imprenditore e immobiliarista che ha curato l'operazione per i nuovi uffici comunali in via Sile, zona Corvetto, ha dichiarato ad Affaritaliani.it Milano: "Abbiamo cercato di mettere la tecnologia più moderna disposizione del Comune. Abbiamo dedicato moltissime energie per mettere più verde possibile nella zona, per rimodernare le strade adiacenti, sia i marciapiedi che le luci, quindi verrà rimesso tutto a nuovo. Sono ben divisi per piano tutti i vari uffici affinché il cittadino possa fruire facilmente di ciò che ha bisogno. Anche da cittadino - ha aggiunto - sono molto fiero di quest’opera che dà un vantaggio a tutti, Milano se lo meritava. Le soddisfazioni da sportivo sono ormai un lontano ricordo, di sicuro da immobiliarista sono tante. Sono proiettato verso un rifacimento della città, per quello che mi compete, cercando di mettere davanti a tutto l’energia rinnovabile e il fatto di poter inserire anche a km zero ogni costruzione in un contesto che possa portarsi avanti nel tempo in sintonia con l'ambiente".

