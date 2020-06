Previsioni meteo per venerdì 05 giugno 2020

Nord: Ancora a tratti instabile su Alpi e Prealpi specie tra pomeriggio e sera con rovesci e locali temporali, maggiori schiarite sulle pianure. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 27. Centro: Tempo nel complesso soleggiato salvo temporanea nuvolosità diurna sui rilievi dell'Appennino ma senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26. Sud: Soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche annuvolamento sparso specie in Appennino ma senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26.