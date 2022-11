Abarth si svela al grande pubblico della “Milan Games Week & Cartoomics”

Si sono appena spenti i riflettori sull' edizione 2022 della “Milan Games Week & Cartoomics”

il più importante appuntamento italiano dedicato ai videogiochi, agli esport, al digital entertainment e alla geek culture, e dallo scorso anno, anche al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento. Ospitato dal 25 al 27 novembre, presso la Fiera Milano a Rho, l’evento ha coinvolto oltre 150.000 appassionati di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Protagonista della kermesse milanese il brand Abarth che vanta un forte legame con il mondo del gaming, poiché da sempre la passione spinge gli Abarthisti ad esprimere il proprio apprezzamento verso tutto ciò che replica l'adrenalinica esperienza di guida di ciascun modello da pista, passando così da un semplice divertimento ludico a una driving experience interattiva di altissimo livello.



Sfide adrenaliniche con Assetto Corse e la nascita dello Scorpion Team

Il marchio dello Scorpione ha chiamato a raccolta la Community Abarth e i fan del gaming sul suo stand allestito nell’area E-Sport, dove hanno potuto vivere sfide esaltanti al simulatore Assetto Corse con la possibilità prima di scegliere e customizzare la propria Abarth e poi affrontare i più famosi tracciati europei.

Il tutto reso ancora più realistico dall’aggiornamento continuo della classifica, proiettata sugli schermi dell’area espositiva mentre i migliori tempi sono stati premiati con gadget di Radio 105, Radio ufficiale e Media Partner della rassegna. Inoltre, durante la tre giorni il conduttore di Radio 150 Bryan e lo Scorpion Team, selezionato le settimane precedenti con un emozionante digital talent-show, hanno sfidato gli appassionati visitatori dando vita a combattutissimi duelli in pista.



L’anteprima della Nuova Abarth 500e: more Abarth than EVer

Il momento clou dell’evento milanese è stata l’anteprima della Nuova Abarth 500e, completamente elettrica. Per l’intera giornata di venerdì, infatti, la novità è stata coperta con un telo brandizzato Abarth per poi essere svelata l’indomani con una cerimonia che ha fatto battere i cuori di tutti i visitatori della fiera. Inoltre, 24 ore prima del reveal, sullo schermo è partito un countdown che ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

La Nuova Abarth 500e è una vera Abarth e ancora più Abarth che mai. Infatti, offre uno stile irriverente, audace, e un'esperienza di guida entusiasmante, con la stessa dose di divertimento di sempre. Combinando prestazioni, energia elettrica, stile e un nuovo potente sound, il nuovo Scorpione trasforma la tecnologia più avanzata in adrenalina e la sostenibilità in prestazioni. Grazie alla sua architettura elettrica, infatti, insieme ad una migliore distribuzione dei pesi, a una migliore coppia e a un passo più ampio, la Nuova Abarth 500e è più veloce ed entusiasmante sia nella guida urbana che in quella extraurbana, garantendo le migliori prestazioni. Inoltre, al suo debutto, l’esclusiva edizione di lancio Nuova Abarth 500e Scorpionissima, completamente equipaggiata e accattivante, la prima Abarth elettrica di sempre. Prodotta in sole 1949 unità, un numero che rende omaggio alla data di nascita del brand, è la perfetta sintesi tra esclusività e sportività. E, fino al 15 dicembre, la Nuova Abarth 500e Scorpionissima sarà al centro di una fase di pre-booking dedicata ai soli membri della comunità Abarth, come premio speciale per il loro impegno nella co-creazione del nuovo modello attraverso il progetto web-based "Performance creators".

Maggiori informazioni sul nuovo modello dello Scorpione sono disponibili al seguente link.



Ancora più forte il legame tra Abarth, il mondo digitale e gli e-games

Con la partecipazione al “Milan Games Week & Cartoomics”, il brand dello Scorpione consolida il legame con il mondo digitale e il gaming, come dimostrano le diverse iniziative avviate in questi anni. Ad iniziare dall’avvincente torneo Abarth Virtual Racing League, che si è svolto tra luglio e ottobre del 2020. E in occasione dell’Abarth Digital Day, alla fine del 2020, il popolo di Abarth si è radunato sul web dando vita al più grande raduno digitale al mondo, conquistando l’ambito Guinness World RecordsTM. Poi nel 2021 è stata la volta dell’Abarth “Hot Lap”, un’adrenalinica competizione virtuale in cui i partecipanti, aderenti alla community Abarth e professionisti degli e-games, si sono sfidati all’interno del gioco Assetto Corsa. Tra l’altro, lo scorso ottobre questo progetto è stato insignito del titolo “Miglior campagna digitale integrata in ambito automotive” dalla giuria dei prestigiosi NC Digital Awards. Insomma, Abarth continua ad accrescere la propria presenza nel mondo digitale e, in particolare, in quello sempre più seguito del gaming, con l’obiettivo di ampliare la sua platea di appassionati. Attualmente la Community “The Scorpionship” - alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito abarth.com/scorpionship - conta oltre 160.000 iscritti tra fan e possessori. A livello globale ci sono 95 club ufficiali in 22 Paesi e quattro continenti.