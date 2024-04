Bentley Bentayga S Black Edition, ridefinisce il concetto di lusso

Nel pantheon delle auto di lusso, pochi nomi risuonano con l'eco prestigiosa di Bentley.

E quando Bentley annuncia un nuovo modello, il mondo ascolta. Quest'anno, Bentley ha sollevato il velo su una creazione che ridefinisce gli standard del lusso e delle prestazioni: la Bentayga S Black Edition.

Design audace e personalizzazione

La Bentayga S Black Edition non è semplicemente un'auto; è un manifesto ambulante dell'arte automobilistica. Con la sua inconfondibile presenza, caratterizzata da parafanghi neri — una novità per Bentley dopo 105 anni — e accentuata da colori vivaci come Mandarin, Signal Yellow e Klein Blue, questa edizione speciale fa una dichiarazione audace su strada.

L'esterno, impreziosito da una striscia laser che percorre lo Styling Specification della carrozzeria, sotto il paraurti anteriore, le soglie laterali e la parte superiore dello spoiler posteriore, è una vera opera d'arte dinamica. I cerchi da 22" verniciati di nero e le pinze dei freni in tinta aggiungono tocchi di colore che catturano lo sguardo e solleticano l'immaginazione.

Innovazione e prestazioni

Al di là dell'estetica mozzafiato, la Bentayga S Black Edition brilla per le sue innovazioni tecniche. Dotata del potente motore V8 twin-scroll turbo da 4,0 litri, offre una potenza di 550 CV e una coppia di 770 Nm, per prestazioni da leader nella sua categoria. Grazie al sistema elettronico All-Wheel Steering e al Bentley Dynamic Ride, la guidabilità è impeccabile in ogni situazione, rendendola agile in città e formidabile sulle strade aperte.

L'interno riflette il lusso in ogni dettaglio, dai sedili in pelle Beluga con cuciture a contrasto agli accenti brillanti che richiamano i colori esterni. Una nuova trama in fibra di carbonio decora la fascia e la console centrale, aggiungendo una dimensione visiva ricca e profonda, mentre il pacchetto Dark Chrome sostituisce i dettagli cromati con eleganti finiture nere lucide.

Un Soundtrack da Sogno

Con tre sistemi audio tra cui scegliere, inclusi il Bang & Olufsen for Bentley e il Naim for Bentley, la colonna sonora di ogni viaggio è assicurata dalla massima qualità sonora. Ogni nota è calibrata per completare l'esperienza di guida senza pari offerta dalla Bentayga S Black Edition.

Un futuro elettrificato

Per coloro che cercano prestazioni sportive con una coscienza verde, la Bentayga S Hybrid Black Edition offre il meglio di entrambi i mondi. Con una potenza combinata di 462 CV e l'immediata disponibilità della coppia elettrica, questa versione ibrida non compromette né sulle prestazioni né sul design.

La Bentley Bentayga S Black Edition rappresenta un punto di riferimento nel panorama dei SUV di lusso, offrendo una combinazione inedita di stile, prestazioni e personalizzazione. È molto più di un mezzo di trasporto: è una dichiarazione di intenti, una celebrazione dell'innovazione e del design, destinata a diventare un'icona per gli anni a venire.